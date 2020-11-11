На Кубани запретили проводить новогодние корпоративы и банкеты

Власти Кубани запретили проведение новогодних корпоративов и банкетов в регионе, ссылаясь на тяжелую эпидемиологическую обстановку. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Краснодарского края.

Ограничения вводятся в соответствии с действующим на Кубани режимом повышенной готовности. Под запретом оказалось не только проведение корпоративов, но и оказание соответствующих услуг по их организации.

"По поручению губернатора Кубани мы заранее, более чем за полтора месяца до Нового года предупреждаем всех - и жителей и предпринимателей - о том, что банкеты, корпоративы, а также другие мероприятия по организации досуга, в том числе развлекательные, фактически являются дополнительными услугами общественного питания, - прокомментировал ситуацию руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный. - И в рамках тех ограничений, которые уже введены, эти услуги остаются под запретом. Проведение корпоративных праздников будет считаться нарушением ограничений в период распространения коронавирусной инфекции".

В департаменте потребительской сферы напомнили, что за нарушение запрета предпринимателям грозят штрафы размером до 300 тысяч рублей. Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения могут наложить штраф уже в размере до 500 тысяч рублей или приостановить деятельность кафе и ресторанов на срок до 90 суток.

"Важно понимать, что корпоративы и другие массовые новогодние праздники - это мероприятия, опасные с точки зрения эпидбезопасности, - сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора. - Большое количество людей будет долгое время находиться в замкнутом пространстве, без средств индивидуальной защиты органов дыхания. В таких условиях распространение коронавирусной инфекции неизбежно".

Чтобы заранее разъяснить наложенные ограничения предпринимателям, директорам компаний, руководителям кафе и ресторанов, из Роспотребнадзора и департамента потребсферы главам всех городов и районов Кубани разосланы соответствующие письма.