Навигаторы в BMW отобразили Крым как часть России

Российские автовладельцы получили возможность самостоятельно установить в навигаторе автомобилей BMW территориальную принадлежность Крымского полуострова Российской Федерации. Об этом со ссылкой на дискуссии в российских автомобильных форумах сообщает BBC.

Владельцы немецких BMW могут самостоятельно загрузить в бортовой компьютер одну из версий программного обеспечения навигатора, и на версии Russia 2020-3 Крым обозначен как часть России.

"BMW Group ведет постоянную работу по обновлению картографических данных навигационных систем, в том числе с учетом законодательства страны, где автомобиль приобретается или эксплуатируется, - цитирует BBC объяснение пресс-службы BMW. - Однако есть возможность изменить настройки, заданные по умолчанию, если клиент пожелает эксплуатировать автомобиль в другой юрисдикции.

При этом, как отмечает BBC, на навигационном портале японского автоконцерна Nissan Крым также обозначен как часть России, если зайти на сайт с российского IP-адреса.