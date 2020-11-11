У футболиста "Краснодара" Вильены выявлен коронавирус

По итогам тестирования игроков и персонала сборной Нидерландов, накануне серии матчей, было выявлено заболевание у футболиста "Краснодара" Тони де Вильены. Как сообщает сайт сборной, футболист покинул сборы и был изолирован от остальных членов команды.

Сообщается, что болезнь протекает бессимптомно и Вильена чувствует себя хорошо. В составе сборной своей страны игрок "Краснодара" провел 15 матчей, но забитыми мячами так и не отметился.

11 ноября Нидерланды в товарищеском матче сыграют с Испанией. 15 ноября в рамках Лиги наций их ждет встреча с командой Боснии и Герцеговины, а 18 ноября - с Польшей.