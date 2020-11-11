В Адыгее увеличили производство пищевых товаров известных марок

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов ознакомился с результатом модернизации одного из ведущих предприятий республики - ООО "Комплекс Агро", которое специализируется на переработке фруктов и овощей, производстве соков, детского питания и овощных консервов.

Предприятие также посетили министр сельского хозяйства РА Анзаур Куанов, министр экономического развития и торговли РА Заур Шеуджен, мэр Майкопа Андрей Гетманов. Генеральный директор ООО "Комплекс Агро" Александр Денисов показал работу цехов, рассказал о технологическом процессе. Предприятие работает 22 года. Здесь создано около 300 рабочих мест со стабильным заработком для жителей региона.

Ежегодно ООО "Комплекс Агро" выпускает порядка 15 тысяч тонн различных видов товаров под известными торговыми марками "Бабушкино лукошко", "Фрумка", "Тема" и другие. Продукция компании поставляется практически во все регионы страны, есть и зарубежные контракты.

Глава Адыгеи поинтересовался перспективами развития предприятия. Рост производства руководство компании связывает с его модернизацией. В настоящее время линия по производству детского питания в мягкой упаковке уже смонтирована и запущена. Мощность производственной линии составляет 6000 упаковок в час.

Как сообщил Александр Денисов, инвестпроект реализуется с 2019 года, в его рамках в Италии и Испании было закуплено уникальное оборудование. Общий объем инвестиций в проект составил 130 миллионов рублей, в том числе 55 миллионов - льготный инвестиционный кредит. Он предоставлен в рамках реализации постановления Правительства РФ о кредитовании сельскохозяйственных товаропроизводителей по льготной ставке.

Глава Адыгеи осмотрел новое оборудование и дал положительную оценку деятельности ООО "Комплекс Агро", которое является одним из примеров реализации предпринимательской инициативы с использованием инструментов господдержки.

"Для нас очень важно, чтобы экономика развивалась. Мы заинтересованы в наращивании темпов производства предприятий, росте объемов востребованной и конкурентоспособной продукции в республике. Это влечет за собой развитие сопутствующих отраслей, насыщение рынка качественными продуктами питания, что особенно важно, если речь идет о детском питании и укреплении здоровья населения. Республиканская власть, со своей стороны, готова оказывать таким передовым предприятиям, как ООО "Комплекс Агро", содействие в развитии, предлагать все возможные инструменты господдержки, в том числе введенные руководством страны в период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса", - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи поручил руководству минсельхоза, минэкономразвития и города через различные формы поддержки стимулировать малый и средний бизнес к модернизации своих производств, указал на важность содействия предпринимателям в решении вопросов, возникающих из-за пандемии, вплоть до сопровождения проектов в ручном режиме.