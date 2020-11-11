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11.11.2020 09:17
Рубрика: Общество

В сочинском дендрарии зацвела "горная слива"

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Сочинский национальный парк Фото: Сочинский национальный парк
Фото: Сочинский национальный парк

В сочинском парке "Дендрарий", слева от фонтана "Сказка", зацвело редкое, малоизвестное и полезное растение - зимоцвет блестящий. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка Сочи.

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Саженец этого редкого вида из рода Химонантусов передал в дендропарк основатель и директор Субтропического ботанического сада Кубани Юрий Карпун в 2015 году. Пять лет оно приживалось на новом месте.

"Главная ценность растения - лекарственная, - говорится в сообщении. - Практически все его части в Китае активно используются в народной медицине, на их основе также производят лекарства. Листья "горной сливы" (так растение называют в Китае) заваривают как чай, готовят из них настойки. У них горьковатый, немного острый и пряный привкус. В лечебных целях применяется и корни растения. "Горная слива" хороша при профилактике простудных заболеваний, например, гриппа и ОРВИ. Лекарства на основе ее частей используют при детоксикации организма, а также при лечении синяков, ревматизма, напряжения и кашля, холодных болей в животе, головных болей, фурункулов и язв".

Если в прошлом году научные сотрудники отмечали лишь отдельные распустившиеся цветы, то в этом году цветением растения можно впервые наслаждаться в полной мере приблизительно до января.

Справка "РГ"

Зимоцвет блестящий родом из Китая, из провинции с тенистыми горными лесами на высоте от 200 до 2,9 тысячи метров. На Черноморское побережье России культура была интродуцирована из Главного ботанического сада Москвы, куда ее в свою очередь завезли из ботанического сада Миссури в США. Это вечнозеленый кустарник высотой от одного до трех метров. Аромат у растения практически полностью отсутствует. Его плоды несъедобны.

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