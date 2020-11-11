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11.11.2020 10:38
Рубрика: Происшествия

В Крыму грабители похитили деньги из банкомата

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Феодосии ранним утром неизвестные грабители вскрыли банкомат, установленный в фойе одного из продовольственных магазинов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Под Петергофом неизвестные взорвали банкомат и похитили деньги

- Около 5 часов 10 минут в полицию Феодосии поступило сообщение о том, что в пригородном поселке Коктебель группа злоумышленников похитила денежные средства из банкомата путем его повреждения, - уточнили в пресс-службе. - Сейчас на месте преступления работают сотрудники ОМВД по Феодосии.

Каким способом был поврежден банкомат - полиция не уточняет. Но горожане утверждают, что злоумышленники использовали подрыв устройства. К оперативно-розыскным мероприятиям привлечены эксперты-взрывотехники, кинологи, а также сотрудников уголовного розыска. Сумма ущерба устанавливается.

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