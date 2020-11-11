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11.11.2020 15:48
Рубрика: Спорт

Попасть в "яблочко"

В Севастополе федерация метания ножей провела первый чемпионат
Текст: Владимир Пасякин
Российская газета - Неделя - Крым № 254(8308)
В Севастополе создали Федерацию спортивного метания ножей и провели первый городской чемпионат по этому еще относительно новому виду спорта, который с каждым годом становится все более популярным.
Андрей Гребнев: Главное, чтоб ножи не мешали друг другу на мишени. Фото: Владимир Пасякин/ РГ Андрей Гребнев: Главное, чтоб ножи не мешали друг другу на мишени. Фото: Владимир Пасякин/ РГ
Андрей Гребнев: Главное, чтоб ножи не мешали друг другу на мишени. Фото: Владимир Пасякин/ РГ

Основателем федерации стал майор запаса Андрей Гребнев, который до увольнения из Вооруженных сил служил в Качинском гарнизоне штурманом транспортного полка и многие годы летал на Ан-26. Еще будучи на военной службе, он достиг мастерства в метании ножей. Для него и его сослуживцев это увлечение имело еще и прикладное значение - восемь раз майор бывал в командировках в горячих точках.

- С собой я всегда брал два ножа для ведения ближнего боя, - вспоминает бывший военный летчик, - один для того, чтобы метнуть в противника, второй для рукопашной схватки. То же самое делали и мои сослуживцы. К счастью, до реального применения холодного оружия дело не доходило, но я и мои товарищи всегда были к этому готовы.

Фото: Владимир Пасякин/ РГ
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16 лет назад Гребнев стал чемпионом мира по спортивному метанию ножей. Он прошел в октябре 2004 года в черногорской Подгорице и собрал представителей 30 стран. Первое место в необычном и в ту пору виде спорта завоевала сборная России, и во многом благодаря блестящему выступлению Гребнева, завоевавшего "золото" в броске на пять метров и "бронзу" на семиметровке. А сегодня он один из самых титулованных метателей ножей - семь раз становился вице-чемпионом мира, трижды бронзовым призером, а еще двукратным чемпионом России. На всем юге страны вряд ли найдутся равные ему в спортивном метании ножей. И после 26 лет военной службы он занялся развитием любимого вида спорта в Севастополе.

К слову, год назад Минспорта РФ включило спортивное метание ножа во всероссийский реестр видов спорта. А спустя год в Севастополе прошел первый в истории города чемпионат по спортивному метанию ножей.

- Он стал возможным благодаря поддержке генерал-майора запаса Андрея Ховратова, который позаботился о метательных ножах, кубках, медалях, дипломах, необходимой атрибутике, - говорит Андрей Гребнев. - Без его помощи чемпионат вряд ли бы состоялся. В чемпионате приняли участие 15 спортсменов. Состязались мужчины в двух дисциплинах - пять и семь метров, женщины - три и пять метров.

По словам Гребнева, у каждого спортсмена своя технология метания ножа: кто-то стоит прямо, а кто-то ставит одну ногу вперед. Даже нож держат по-разному: одни за ручку, другие за лезвие, а кто-то - за кончик лезвия. На результат влияет каждая мелочь.

- И даже мысли в момент броска важны, - уверен спортсмен, - от настроя очень много зависит. У метателей ножей есть свои приметы, заговоры. Все это очень индивидуально. На высокоранговых соревнованиях волнуешься, рука потеет, нож скользит, и это отрицательно сказывается на результатах. Поэтому я одной рукой метаю ножи, а на другую надеваю специальную перчатку, чтобы вытирать их. В идеале три брошенных ножа должны вонзиться в мишень так, чтобы лезвия находились строго перпендикулярно мишени. Так легче попасть в мишень следующим ножом. Бывает, что нож летит в цель, но ударяется о другой, торчащий в мишени, и улетает в сторону. Поэтому нужно стараться "не засорять" мишень.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Сам Андрей завоевал первое место на пятиметровке. А на семи метрах победу одержал Юрий Безверхий. Среди женщин отличилась известный тренер по парусном спорту Лилия Солохина, которая сумела завоевать сразу две золотые медали на дистанциях три и пять метров.

- Метательницей ножей я стала примерно полгода назад, - улыбается Лилия. - Дело в том, что в 2017 году я защитила черный пояс по айкидо - современному японскому боевому искусству, созданному Морихэем Уэсибой как синтез его исследований боевых искусств. Сейчас занимаюсь смежными с айкидо боевыми искусствами, которые предполагают изучение разных форм работы с оружием. Поэтому полученные ранее навыки пригодились в спортивном метании ножей. Все члены нашей команды заряжены желанием тренироваться, совершенствовать и популяризировать этот вид спорта, побеждать и повышать свое мастерство.

Кстати, сборная Севастополя приглашена на чемпионат России, который пройдет в конце ноября в Москве, а затем на кубок "Афганский излом" в Новороссийске в декабре 2020 года.

Справка "РГ"

Первые российские и международные соревнования по спортивному метанию ножа прошли в 2001 году в Самаре. 22 октября 2018 года создана общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация "Спортивное метание ножа". И сейчас этим видом спорта занимаются в 60 регионах РФ.

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