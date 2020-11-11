Владимир Путин рассказал про новый пункт управления ядерными силами

Зайти в гости
Перейти на RG.RU Владимир Снегирёв, собкор "РГ" в Праге

Новости

В Новосибирской области произошло убийство в колонии 21:06
Путин и Токаев обсудили вакцину от COVID-19 и ситуацию в Нагорном Карабахе 20:45
Навигаторы в BMW отобразили Крым как часть России 19:46
В деле экс-главы района Ленобласти появился новый эпизод мошенничества 19:32
Беларусь увеличила почти на четверть экспорт в Камчатский край 19:22
Дмитрий Кобылкин стал врио замсекретаря Генсовета "Единой России" 19:06
Собянин назвал число москвичей с иммунитетом к COVID-19 18:56
Стало известно, за что лишили статуса адвоката Александра Добровинского 18:39
Четыре человека ранены при взрыве на немусульманском кладбище в Джидде 18:39
РАН: Здоровый образ жизни ведут лишь 12 процентов россиян 18:36
Губернатор Петербурга поздравил "РГ" с 30-летием 18:34
Трутнев представил нового главу Минвостокразвития Алексея Чекункова 18:19
Сталлоне выставил свою коллекцию часов на аукцион 17:59
В Испании появятся летающие такси 17:56
Эндрю Скотт и Рут Уилсон сыграют в экранизации пьесы "Осло" 17:50
Выдавать бесплатные лекарства от коронавируса будут поликлиники 17:47
Мурашко: Сложность протекания коронавируса зависит от возраста пациента 17:37
В США оценили состояние коралловых рифов у побережья Флориды 17:35
"Спартак" опроверг информацию о коронавирусе у футболиста Айртона 17:34
Форт времен легендарного библейского царя Давида найден в Израиле 17:34
На дне Черного моря найден неизвестный город старше пирамиды Хеопса 17:26
Защитнику "Спартака" Айртону диагностировали коронавирус 17:03
В Турции обнаружены тайные гробницы римских правителей 16:41
Глава владимирского медцентра арестован за хищение 80 млн рублей 16:39
Египтологи раскрыли тайну редких портретных мумий 16:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
11.11.2020 20:03
Рубрика: Власть

Защита "красной кнопки"

Владимир Путин рассказал про новый пункт управления ядерными силами
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)
Системы управления ядерными силами должны быть современными, простыми и надежными - как автомат Калашникова, заявил президент Владимир Путин в Сочи на совещании с руководством минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК. От этого зависит боеготовность ядерной триады. Глава государства объявил, что подходит к завершению работа над новым пунктом управления с практически абсолютной защитой.
Владимир Путин призвал продолжить разработку перспективных систем управления стратегическими ядерными силами. Фото: Алексей Никольский/ ТАСС Владимир Путин призвал продолжить разработку перспективных систем управления стратегическими ядерными силами. Фото: Алексей Никольский/ ТАСС
Владимир Путин призвал продолжить разработку перспективных систем управления стратегическими ядерными силами. Фото: Алексей Никольский/ ТАСС

Открывая совещание, президент предложил обсудить, как идет оснащение Вооруженных сил новыми системами управления, прежде всего стратегическим ядерным оружием. "Совершенно очевидно, что от того, насколько устойчиво, эффективно и надежно в любой ситуации будут работать эти системы, весь контур управления, напрямую зависит боеготовность ядерной триады, в целом способность армии и флота адекватно и быстро ответить на потенциальные военные угрозы", - подчеркнул он.

Железняк: Россия не намерена скатываться в новое ядерное противоборство

За последние годы многое было сделано, чтобы все элементы управления стратегическими ядерными силами поддерживались на самом высоком уровне. Существенно модернизированы стационарные и подвижные пункты управления, расширены их аналитические и оперативные возможности, в том числе по информационному обеспечению, мониторингу и анализу обстановки, отметил Путин. "Возросло качество такого важнейшего параметра, как помехоустойчивость", - добавил он.

"Сегодня все пункты управления позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке и на основе этой информации оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения", - констатировал президент.

"Важно, чтобы все оборудование, техника, связь систем управления ядерными силами и впредь были современными, простыми и надежными, как автомат Калашникова", - подчеркнул глава государства. "Чтобы они последовательно, планово обновлялись, а в их основе лежали передовые отечественные технологии и инженерные решения", - добавил он.

Важно, чтобы все оборудование, техника, связь систем управления ядерными силами и впредь были современными, простыми и надежными как автомат Калашникова

Особое внимание Верховный главнокомандующий обратил на три задачи. Первая - надо серьезно работать над повышением живучести систем управления. "Мы с вами хорошо это понимаем, отдаем себе в этом отчет, и знаем, что от живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит, причем это нужно обеспечить даже в случае нанесении ядерного удара", - заметил Путин.

"Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе - стратегическими ядерными силами", - объявил президент. "Его запас прочности будет исключительно высоким", - добавил он и предложил поговорить об этом на совещании.

Договор о запрещении ядерного оружия вступит в силу 22 января 2021 года

"Следует постоянно проверять эффективность основных компонентов систем управления стратегическими ядерными силами на командно-штабных учениях и других мероприятиях, включая уже ставшие регулярными внезапные проверки боеготовности триады", - перешел ко второй задаче президент.

И, наконец, третья задача - продолжить разработку перспективных систем управления стратегическими ядерными силами. "Мы говорим о том, что сейчас делаем то, что нужно, они у нас в хорошем состоянии, - сказал Путин. - Но какими бы современными, передовыми они ни были сегодня, на месте стоять нельзя, и мы с вами это хорошо понимаем". "Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра", - сказал президент и попросил доложить и о долгосрочных планах работы по этому направлению.

Между тем

Президент России Владимир Путин 12 ноября встретится в Сочи с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Как отметили в пресс-службе Кремля, Бжания посетит Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера. В ходе переговоров планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также вопросы внешнеполитической координации и взаимодействия в обеспечении региональной безопасности.

В Кремле рассказали о функции миротворцев в Карабахе
В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Президент Правительство Минобороны Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Ядерная безопасность

Главное сегодня

Путин и Токаев обсудили вакцину от COVID-19 и ситуацию в Нагорном Карабахе
Госдума одобрила проект о повышении возраста молодежи до 35 лет
Собянин: Следующие решения по COVID-19 могут быть приняты через 2-3 недели
СК считает техническую неисправность причиной авиакатастрофы с Колотовым
Поддержан проект об ограничении внесудебного изъятия детей
ВС разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Какими средствами оснащают воинские части