Владимир Путин рассказал про новый пункт управления ядерными силами

Системы управления ядерными силами должны быть современными, простыми и надежными - как автомат Калашникова, заявил президент Владимир Путин в Сочи на совещании с руководством минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК. От этого зависит боеготовность ядерной триады. Глава государства объявил, что подходит к завершению работа над новым пунктом управления с практически абсолютной защитой.

Открывая совещание, президент предложил обсудить, как идет оснащение Вооруженных сил новыми системами управления, прежде всего стратегическим ядерным оружием. "Совершенно очевидно, что от того, насколько устойчиво, эффективно и надежно в любой ситуации будут работать эти системы, весь контур управления, напрямую зависит боеготовность ядерной триады, в целом способность армии и флота адекватно и быстро ответить на потенциальные военные угрозы", - подчеркнул он.

За последние годы многое было сделано, чтобы все элементы управления стратегическими ядерными силами поддерживались на самом высоком уровне. Существенно модернизированы стационарные и подвижные пункты управления, расширены их аналитические и оперативные возможности, в том числе по информационному обеспечению, мониторингу и анализу обстановки, отметил Путин. "Возросло качество такого важнейшего параметра, как помехоустойчивость", - добавил он.

"Сегодня все пункты управления позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке и на основе этой информации оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения", - констатировал президент.

"Важно, чтобы все оборудование, техника, связь систем управления ядерными силами и впредь были современными, простыми и надежными, как автомат Калашникова", - подчеркнул глава государства. "Чтобы они последовательно, планово обновлялись, а в их основе лежали передовые отечественные технологии и инженерные решения", - добавил он.

Важно, чтобы все оборудование, техника, связь систем управления ядерными силами и впредь были современными, простыми и надежными как автомат Калашникова

Особое внимание Верховный главнокомандующий обратил на три задачи. Первая - надо серьезно работать над повышением живучести систем управления. "Мы с вами хорошо это понимаем, отдаем себе в этом отчет, и знаем, что от живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит, причем это нужно обеспечить даже в случае нанесении ядерного удара", - заметил Путин.

"Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе - стратегическими ядерными силами", - объявил президент. "Его запас прочности будет исключительно высоким", - добавил он и предложил поговорить об этом на совещании.

"Следует постоянно проверять эффективность основных компонентов систем управления стратегическими ядерными силами на командно-штабных учениях и других мероприятиях, включая уже ставшие регулярными внезапные проверки боеготовности триады", - перешел ко второй задаче президент.

И, наконец, третья задача - продолжить разработку перспективных систем управления стратегическими ядерными силами. "Мы говорим о том, что сейчас делаем то, что нужно, они у нас в хорошем состоянии, - сказал Путин. - Но какими бы современными, передовыми они ни были сегодня, на месте стоять нельзя, и мы с вами это хорошо понимаем". "Надо думать о том, что будет завтра и послезавтра", - сказал президент и попросил доложить и о долгосрочных планах работы по этому направлению.

Между тем

Президент России Владимир Путин 12 ноября встретится в Сочи с президентом Абхазии Асланом Бжанией. Как отметили в пресс-службе Кремля, Бжания посетит Россию с рабочим визитом по приглашению российского лидера. В ходе переговоров планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также вопросы внешнеполитической координации и взаимодействия в обеспечении региональной безопасности.