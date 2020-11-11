Заявивший о перебоях с кислородом ростовский анестезиолог уволился

Врач-анестезиолог Ростовской городской больницы № 20, заявивший о перебоях с кислородом, уволился по собственному желанию. Об этом сообщают РИА Новости.

Издание приводит слова врача о том, что он принял решение сам и связал его с отстранением от работы заведующего отделением реанимации больницы.

Напомним, после разразившегося скандала в 20-й горбольнице, когда в один день 11 октября в ковидном госпитале умерли 13 пациентов, появилась версия о перебоях в подаче кислорода. Городские власти опровергли ее, назвав фейковой.

Были назначены проверки, по итогам которых возбуждено уголовное дело.