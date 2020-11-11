Студенческая сборная России на данный момент не имеет конкретной задачи по количеству выигранных медалей на домашней летней Универсиаде 2023 года, которая состоится в Екатеринбурге. Об этом на прошедшей в режиме онлайн специальной пресс-конференции в Москве заявил министр спорта Олег Матыцин.

- Хотя медального плана и нет, однако есть четкая идеология выступления российской студенческой сборной перед своими болельщиками на спортивных аренах Урала, - подчеркнул Матыцин. - Я надеюсь на то, что традиции наших успешных выступлений на Всемирных Универсиадах будут продолжены. Студенческий спорт в России однозначно развивается бурными темпами.

Отметим, что для Олега Матыцина, в прошлом отменного мастера настольного тенниса, тема университетского спорта особенно близка. Он уже долгие годы возглавляет Международную федерацию студенческого спорта (FISU), в свое время провел огромную работу по популяризации этого направления в сознании рядовых болельщиков, а в 2015-м Казань с блеском провела летнюю Универсиаду.

Игры снова придут в Россию в 2023-м. На аренах Екатеринбурга в период с 8 по 19 августа будет разыграно 248 комплектов медалей в 18 видах спорта.

- Мне очень хочется надеяться, что в 2023-м пандемия коронавируса уже отступит и проблем с проведением уральской Всемирной Универсиады не будет, - сказал Олег Матыцин. - Кстати, несмотря на сложное время, строительство спортивных объектов для Игр-2023 в этом году не прекращалось. Равно как и процесс делового взаимодействия с международными федерациями по различным видам спорта.

По оценке министра, на Универсиаду-2023 приедут порядка десяти тысяч атлетов из 150 стран мира. "Приглашения в национальные федерации студенческого спорта начнут поступать за год до начала Игр, - сказал Матыцин. - После этого пройдет какое-то время, и тогда получим более точную картину по числу участников".