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11.11.2020 17:42
Рубрика: Общество

За стеклом без аппетита

Рестораторы не спешат устанавливать антиковидные перегородки
Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 255(8309)
Почти две недели назад в Свердловской области вступил в силу указ губернатора об оснащении посадочных мест в учреждениях общепита защитными экранами. Как отреагировали на него екатеринбургские рестораторы?
Дисциплинированные рестораторы перегородки между столиками уже установили. Клиенты восприняли новшество с пониманием. Фото: Татьяна Андреева/РГ Дисциплинированные рестораторы перегородки между столиками уже установили. Клиенты восприняли новшество с пониманием. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Дисциплинированные рестораторы перегородки между столиками уже установили. Клиенты восприняли новшество с пониманием. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В большинстве заведений никаких изменений так и не произошло, скажем, в многочисленных кафе на проспекте Ленина столики по-прежнему ничем не огорожены. Замедленная реакция рестораторов - во многом результат непонимания, что именно нужно делать: конкретных указаний нет. Поэтому владельцы многих заведений предпочитают дожидаться, пока инициативу проявит кто-то из коллег, а там - по ситуации.

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Некоторые, как Hoppa Рок, находятся "в процессе". Небыструю реакцию собственники объясняют "сложной стилистикой заведения", которая требует долгих поисков соответствующей компании. Владельцы других, например Shalom Shanghai, ресторанов "Сойка" и "Гастроли", заявляют, что хотели подождать точных инструкций: из каких материалов и каким образом сооружать экраны. "Иначе что-то придумаем, потратим деньги, а потом к ограждениям появятся технические требования, и все придется переделывать", - рассуждают предприниматели.

Однако кто-то уже развесил посреди кафе не слишком эстетичные занавески из пленки, кто-то смастерил экраны из пластика поперек столов или огородил места узорчатыми шторами из органзы - нарядно, но от вируса явно не защитит. В более "капитальные" сооружения вложились не многие владельцы, но такие примеры есть. Например, в баре "Огонек" появились большие стеклянные перегородки в металлических рамах на ножках. Их установили за спинками кресел. По отзывам клиентов, получилось даже стильно.

Ранее Роспотребнадзор предлагал устанавливать перегородки только в том случае, если в заведении общепита нельзя соблюсти нормы социального дистанцирования

Понятно, что самые законопослушные заведения из числа тех, у кого даже в пандемию неплохо с клиентами. Так, одними из первых на указ отреагировали сетевые "Вилка-Ложка", "ЖизньМарт" и кафе-пекарни "Поль Бейкери". Столики в точках последней сети разные - где-то круглые, где-то квадратные, но защитные экраны повсюду появились практически одновременно.

- Это было технически сложно, да и затратно, - призналась "РГ" операционный директор сети "Поль Бейкери" в Екатеринбурге и Москве Анна Каторжина. - На закупку материалов ушла сумма, намного превышающая сто тысяч рублей. Работали ночами - вырезали экраны из поликарбоната, прикручивали их к столам. Очень трудоемкий процесс. Боялись негативной реакции клиентов, но все обошлось - екатеринбуржцы отнеслись с пониманием.

Тем не менее общий корпоративный ответ рестораторов уже прозвучал на совещании в министерстве АПК и продовольствия региона. Предприниматели парируют: рекомендаций Роспотребнадзора по установке экранов нет, ведомство ранее предлагало устанавливать перегородки только в том случае, если в заведении общепита нельзя соблюсти нормы социального дистанцирования. К тому же бизнесмены сетуют на высокую цену новшества.

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- Стоимость зонирующих перегородок - от 10 тысяч рублей за квадратный метр. Для небольшого кафе на 10-12 столов сумма затрат составит от 200 до 300 тысяч рублей. Если эта мера действительно необходима, предлагаем правительству региона утвердить размер соответствующей субсидии - по аналогии с субсидией на приобретение рециркуляторов и антисептиков, установленной правительством РФ, - говорит директор по развитию Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области, доцент кафедры турбизнеса и гостеприимства УрГЭУ Яна Старовойтова.

Многие предприниматели, по ее словам, ждут новых уточняющих требований и копят средства на их выполнение. Ведь финансовая ситуация сейчас непростая: "в лучшем случае заведения работают в ноль, и дополнительные расходы их бюджетом не предусмотрены". Общепит с нетерпением ждал самого продуктивного периода - сезона корпоративных мероприятий, но он явно откладывается. Спрос снижается, выручка предприятий питания уже сократилась на 30-50 процентов. Дополнительным ударом стало ограничение часов работы заведений. В таких условиях не все смогут сохранить персонал.

- На поддержание занятости были получены льготные кредиты: надеялись, что они компенсируют расходы на выплату зарплаты в июне-октябре. Поддерживать занятость дальше - с октября 2020-го до июня 2021 года - планировалось за счет выручки. Однако в связи с ограничением времени работы, закрытием и массовым сокращением сотрудников встанет вопрос о возврате полученных средств в связи с неисполнением обязательств, - прогнозирует Яна Старовойтова.

По ее словам, в ближайшее время рестораторы планируют направить в правительство РФ предложение о пересмотре условий займов на поддержание занятости.

Рестораторы Урала снизили планку, чтобы пережить пандемию
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