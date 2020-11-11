Андрей Николаев нанес чувствительный удар по "черным" лесорубам.

Правоохранители сначала с недоверием, а то и с усмешкой относились к ноу-хау, позволяющему "железно" доказывать факты незаконных порубок, но, убедившись в действенности метода, все чаще стали практиковать его при расследовании преступлений, прежде обычно не раскрываемых за отсутствием убедительных улик. На использовании разработки настояли ряд отделений ОНФ в лесных регионах, депутат Госдумы Анатолий Карпов, координировавший у "фронтовиков" центр экологического мониторинга.

- Все знают о дактилоскопии - опознании личности по следам пальцев рук. У каждого из нас свой рисунок кожи. Неповторимы и годичные кольца деревьев - двух одинаковых на планете не сыскать. Кольцевой рисунок мы можем сканировать с любой части дерева, в том числе с ветки и даже с пиломатериала, - объясняет суть идеи Андрей Николаев. - Как это работает? Фото­графируем спилы пней, оставленных браконьерами, и спилы подозрительных стволов. Компьютерная программа выдает результат: идентично! Владелец древесины липовый документ о легальной вырубке может выбросить в урну. Ну а отрицательный результат сверки свидетельствует о невиновности подозреваемого. За последние три года биометрическая экспертиза позволила раскрыть около 150 уголовных дел.