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Перейти на RG.RU Владимир Снегирёв, собкор "РГ" в Праге

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CNN: Заместитель главы Пентагона по разведке покинет свой пост 02:20
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Помпео предрек "передачу власти второй администрации Трампа" 10.11.2020
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В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 10.11.2020
Тестирование американской вакцины от COVID вскрыло побочные эффекты 10.11.2020
Чемпионы Европы Бойкова-Козловский проиграли короткую программу в Казани 10.11.2020
В Шереметьево сел самолет с отказавшей электрикой 10.11.2020
Ефремова поместят в ту же колонию, где отбывали наказание Кокорин и Мамаев 10.11.2020
МИД: Российско-турецкий центр в Баку не имеет отношения к операции в Карабахе 10.11.2020
В новогоднюю ночь все московские рестораны будут закрыты 10.11.2020
Путин рассказал Эрдогану о договоренностях по Карабаху 10.11.2020
В Армению прилетели 200 российских миротворцев 10.11.2020
ООН поблагодарила Россию за усилия по прекращению конфликта в Карабахе 10.11.2020
Кому будет выгоден договор о товарных знаках ЕАЭС 10.11.2020
Эксперты стран СНГ обсудили восстановление туриндустрии после пандемии 10.11.2020
Онлайн-продажи в России достигли исторического максимума 10.11.2020
Мишустин и Лукашенко обсудили взаимодействие стран в борьбе с COVID-19 10.11.2020
Массовых мероприятий на новогодние праздники в Подмосковье не будет 10.11.2020
Защитник "Вулверхэмптона" допустил выступление за Россию или Украину 10.11.2020
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Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
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Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
После публикаций в "РГ" в России и за рубежом узнали об изобретении молодого тюменского ученого Андрея Николаева - биометрическом учете древесины.
Андрей Николаев нанес чувствительный удар по "черным" лесорубам.

Правоохранители сначала с недоверием, а то и с усмешкой относились к ноу-хау, позволяющему "железно" доказывать факты незаконных порубок, но, убедившись в действенности метода, все чаще стали практиковать его при расследовании преступлений, прежде обычно не раскрываемых за отсутствием убедительных улик. На использовании разработки настояли ряд отделений ОНФ в лесных регионах, депутат Госдумы Анатолий Карпов, координировавший у "фронтовиков" центр экологического мониторинга.

- Все знают о дактилоскопии - опознании личности по следам пальцев рук. У каждого из нас свой рисунок кожи. Неповторимы и годичные кольца деревьев - двух одинаковых на планете не сыскать. Кольцевой рисунок мы можем сканировать с любой части дерева, в том числе с ветки и даже с пиломатериала, - объясняет суть идеи Андрей Николаев. - Как это работает? Фото­графируем спилы пней, оставленных браконьерами, и спилы подозрительных стволов. Компьютерная программа выдает результат: идентично! Владелец древесины липовый документ о легальной вырубке может выбросить в урну. Ну а отрицательный результат сверки свидетельствует о невиновности подозреваемого. За последние три года биометрическая экспертиза позволила раскрыть около 150 уголовных дел.

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