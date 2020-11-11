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11.11.2020 20:05
Рубрика: Общество

Самых тяжелых - в центр

Военврачи помогают бороться с коронавирусом в Курганской области
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)
Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России вместе с персоналом муниципальных больниц организовали в Курганской области работу единого центра респираторной поддержки пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Речь - о больных, находящихся на лечении в местных госпиталях, перепрофилированных под борьбу с COVID-19.

"Основная задача респираторного центра - оказание помощи наиболее тяжелым категориям пациентов с коронавирусом и развитием острой дыхательной недостаточности", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Такое решение позволило сконцентрировать в одном месте медицинские кадры и оборудование для инвазивной и неинвазивной респираторной поддержки - аппараты высокопоточной оксигенации и искусственной вентиляции легких.

Фото: Геннадий Аносов
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Кроме того, эти меры помогли военврачам и сестрам повысить качество наблюдения за пациентами, эффективность их медикаментозной терапии и увеличить число благоприятных исходов при интенсивной терапии. А это очень важно для региона, где с начала пандемии выявлено более 6,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, что министр обороны Сергей Шойгу после обращения главы Минздрава России Михаила Мурашко дал указание помочь властям Курганской области в борьбе с СOVID-19. В регион отправили сводный медицинский отряд. В него вошли люди, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, - военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.

В регионах Общество Здоровье Правительство Минобороны Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Пандемия коронавируса COVID-19

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