"Основная задача респираторного центра - оказание помощи наиболее тяжелым категориям пациентов с коронавирусом и развитием острой дыхательной недостаточности", - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. Такое решение позволило сконцентрировать в одном месте медицинские кадры и оборудование для инвазивной и неинвазивной респираторной поддержки - аппараты высокопоточной оксигенации и искусственной вентиляции легких.

Кроме того, эти меры помогли военврачам и сестрам повысить качество наблюдения за пациентами, эффективность их медикаментозной терапии и увеличить число благоприятных исходов при интенсивной терапии. А это очень важно для региона, где с начала пандемии выявлено более 6,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом.

Напомним, что министр обороны Сергей Шойгу после обращения главы Минздрава России Михаила Мурашко дал указание помочь властям Курганской области в борьбе с СOVID-19. В регион отправили сводный медицинский отряд. В него вошли люди, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, - военные анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, терапевты, инфекционисты, кардиологи и эпидемиологи.