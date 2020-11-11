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11.11.2020 13:30
Рубрика: Спорт

На Урале запустили часы обратного отсчета до Универсиады-2023

Текст: Ольга Штейн
Торжественный запуск электронного табло, отсчитывающего время до старта международного турнира, который пройдет в Екатеринбурге в августе 2023 года, состоялся 11 ноября - за тысячу дней до состязаний. Часы сделаны в форме логотипа турнира - латинской буквы U, выполненной в стиле конструктивизма.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Вместе с запуском часов обратного отсчета жителям Урала презентовали талисманы Универсиады-2023: девочку-малахит Хитти, оленя Ягги и соболенка Кедри.

В Екатеринбурге открылась Всероссийская летняя Универсиада

Накануне символы предстоящих Игр в вечернем телеэфире на федеральном канале представил министр спорта РФ Олег Матыцин, сейчас их можно было увидеть вживую.

- Тысяча дней - это веха масштабной подготовки к Играм. Именно к этой дате мы подготовили представление талисманов. Теперь Хити, Ягги и Кедри будут сопровождать нас до церемонии закрытия. Они будут встречать спортсменов в деревне атлетов, подбадривать публику на трибунах. Они расскажут гостям о главных событиях вокруг Универсиады. Это важный символ Игр, я искренне верю, что персонажи получились добрые и живые, и будут хорошо восприняты в обществе, - сказал глава оргкомитета по подготовке к Студенческим играм Александр Чернов.

Решение провести летние студенческие игры-2023 в Екатеринбурге было принято в июле прошлого года. Города России уже не первый раз становятся площадкой для международного студенческого турнира: в 1973 году летняя Универсиада проходила в Москве, в 2013-м - в Казани, а в 2019-м Красноярск принимал зимние Игры.

На Урале через три года ждут порядка 12 тысяч участников из 150 стран. Будет разыграно 247 комплектов наград в 18 спортивных дисциплинах.

Уральских студентов-гуманитариев обучат "цифре" к Универсиаде-2023

Для соревнований уральские власти планируют задействовать 35 спортивных объектов, 26 из них действующие. В 14 из них проведут капитальные ремонты, девять построят с нуля - в городе появятся дворец дзюдо, дворец самбо, центр художественной и эстетической гимнастики и другие. Крупнейшим новостроем к состязаниям станет деревня Универсиады, которую возведут в микрорайоне Новокольцовский - жилой комплекс площадью более 230 тысяч квадратных метров, состоящий из пяти зданий, а также спортивных объектов, поликлиники и других социальных объектов. Работа уже идет: площадка подготовлена, начинается строительство. После завершения Универсиады сооружения передадут Уральскому Федеральному университету - вуз сможет использовать их в качестве кампуса.

Общий бюджет подготовки и проведения Универсиады в Екатеринбурге - 64,7 миллиарда рублей. 34 миллиарда - средства областного бюджета, 10,9 миллиарда - из федеральной казны, 1,6 миллиарда - из местных бюджетов, порядка 18 миллиардов - из внебюджетных источников.

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