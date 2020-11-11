Названы популярные у россиян направления для празднования Нового года

Зайти в гости
Перейти на RG.RU Владимир Снегирёв, собкор "РГ" в Праге

Новости

Режиссер "Метода 2" назвал актера Александра Петрова животным 13:41
Путин и Алиев не обсуждали размещение российско-турецких миротворцев 13:36
Квят высказался о шансах остаться в "Альфа Таури" 13:36
В России введут электронные сертификаты на ТСР 13:34
У погибшей в фитнес-клубе дочери актера Конкина пропали бриллианты 13:34
В Bellator назвали соперника российского чемпиона Немкова 13:30
В Петербурге ужесточили ограничения из-за коронавируса 13:26
Анастасия Ракова рассказала о поддержке многодетных семьей в Москве 13:08
В Москве зарегистрировано 4477 новых случаев COVID-19 12:57
Дуэйн "Скала" Джонсон перезапустит "Царя скорпионов" 12:51
"ЕР" предложила увеличить расходы на субсидирование авиаперелетов 12:50
Москва поддержит участие российской сборной в чемпионате Cybathlon 12:42
Официально: Netflix продлил "Академию "Амбрелла" на третий сезон 12:42
Путин проведет совещание по системам управления ядерным оружием 12:40
На подключение малых населенных пунктов к интернету предложили выделить 6,2 млрд рублей 12:31
Венгрия и Польша пригрозили заблокировать бюджет Евросоюза 12:31
МГУ стал лучшим вузом России в рейтингах RUR по медицине и наукам о жизни 12:28
Специалисты по безопасности раскрыли мошенническую схему в Twitch 12:15
СМИ: Карантинные ограничения в Швеции не привели к результату 12:14
В России могут официально появиться профессии писателя и композитора 12:12
На Казанском направлении МЖД изменится график движения электричек 12:11
Кириенко и Чернышенко возглавят группу по развитию креативных индустрий 12:03
Подозреваемым в убийстве Маругова предъявили обвинение еще по одному делу 11:58
HBO внезапно передумал снимать продолжение "Чужака" Стивена Кинга 11:55
Ученые приготовили лекарство от COVID на основе чаги 11:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
11.11.2020 13:15
Рубрика: Экономика

Названы популярные у россиян направления для празднования Нового года

Текст: Юлия Мякишева
Обычно в преддверии празднования Нового года на рынке краткосрочной аренды недвижимости наблюдается заметное оживление. 2020 год предсказуемо стал исключением из этого правила. Однако россияне продолжают путешествовать. Эксперты выяснили, кто и куда собрался на январские каникулы, и как поменялось предпочтение в сравнении с предыдущими годами.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Спрос на посуточную аренду жилья в связи с коронавирусом особенно снизился в мегаполисах, где уровень заболеваемости выше, чем в остальных городах. Об этом сообщается в исследовании сервиса "Авито Недвижимость". Уточняется, что в районах с более стабильной ситуацией динамика спроса на жилье остается на уровне предыдущих трех зимних сезонов.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости www.ria.ru
В каких национальных парках можно отметить Новый год

На протяжении исследований Москва и область, Краснодарский край, Ленинградская область, Республики Башкортостан, Татарстан и Крым оставались самыми популярными направлениями на новогодние праздники. В прошлом году в десятку попала Карачаево-Черкессия, которая пришла на смену Кемеровской области.

Отмечено, что в большинстве регионов любят выезжать в соседние территории. Жители столицы охотно едут в область, среднеуральцы - на Южный Урал. При этом у всех регионов сохраняется интерес к Москве и Краснодарскому краю.

Самыми активными путешественниками в это время являются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской области и Республики Башкортостан. В последние два года чаще посещать другие регионы стали свердловчане и ставропольцы. В прошлом году больше путешествовать стали жители Волгоградской области. А новосибирцам зимний внутренний туризм стал менее интересен.

На фоне пандемии россияне стали больше интересоваться арендой загородного жилья. Причем, этот тренд существует со второй половины этого года. Эксперты считают, что это связано с тем, что в условиях необходимости соблюдения социальной дистанции загородные дома кажутся людям безопаснее.

Анна Попова порекомендовала праздновать Новый год дома

- О вариантах празднования Нового года россияне традиционно начинают задумываться как минимум за пару месяцев до самого события, а некоторые - даже в самом начале осени, - комментирует ситуацию руководитель направления краткосрочной аренды Артем Кромочкин. - В этом же году сложилась несколько иная ситуация. В текущих условиях мы можем говорить об отложенном спросе, при котором люди активно интересуются предлагаемыми вариантами жилья, но не решаются принимать окончательное решение о поездках в другие регионы. В первую очередь, такое поведение связано с неуверенностью в том, как будет складываться эпидемиологическая обстановка. Поэтому потребители, опасаясь повторения весеннего карантина, занимают выжидательную позицию и откладывают аренду на более позднее время.

Эксперты отмечают: в эти новогодние праздники, если не будет введения жестких ограничений по коронавирусу, большинство планирующих путешествие россиян отправятся в соседние регионы, где смогут использовать личный автомобиль ради безопасности.

В регионах Экономика Туризм Общество Соцсфера Социология Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Крым УрФО Свердловская область УрФО Челябинская область ЦФО Москва ЦФО Московская область ЮФО Краснодарский край Новый год Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с вице-премьером Викторией Абрамченко. Главное
Интервью председателя СК РФ Александра Бастрыкина "РГ". Главное
Интервью с вице-премьером - полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Главное
За сутки в России подтвержден 19 851 случай COVID-19 в 85 регионах
В Подмосковье открыли движение по ЦКАД-3
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения