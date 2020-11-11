Названы популярные у россиян направления для празднования Нового года

Обычно в преддверии празднования Нового года на рынке краткосрочной аренды недвижимости наблюдается заметное оживление. 2020 год предсказуемо стал исключением из этого правила. Однако россияне продолжают путешествовать. Эксперты выяснили, кто и куда собрался на январские каникулы, и как поменялось предпочтение в сравнении с предыдущими годами.

Спрос на посуточную аренду жилья в связи с коронавирусом особенно снизился в мегаполисах, где уровень заболеваемости выше, чем в остальных городах. Об этом сообщается в исследовании сервиса "Авито Недвижимость". Уточняется, что в районах с более стабильной ситуацией динамика спроса на жилье остается на уровне предыдущих трех зимних сезонов.

На протяжении исследований Москва и область, Краснодарский край, Ленинградская область, Республики Башкортостан, Татарстан и Крым оставались самыми популярными направлениями на новогодние праздники. В прошлом году в десятку попала Карачаево-Черкессия, которая пришла на смену Кемеровской области.

Отмечено, что в большинстве регионов любят выезжать в соседние территории. Жители столицы охотно едут в область, среднеуральцы - на Южный Урал. При этом у всех регионов сохраняется интерес к Москве и Краснодарскому краю.

Самыми активными путешественниками в это время являются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Московской области и Республики Башкортостан. В последние два года чаще посещать другие регионы стали свердловчане и ставропольцы. В прошлом году больше путешествовать стали жители Волгоградской области. А новосибирцам зимний внутренний туризм стал менее интересен.

На фоне пандемии россияне стали больше интересоваться арендой загородного жилья. Причем, этот тренд существует со второй половины этого года. Эксперты считают, что это связано с тем, что в условиях необходимости соблюдения социальной дистанции загородные дома кажутся людям безопаснее.

- О вариантах празднования Нового года россияне традиционно начинают задумываться как минимум за пару месяцев до самого события, а некоторые - даже в самом начале осени, - комментирует ситуацию руководитель направления краткосрочной аренды Артем Кромочкин. - В этом же году сложилась несколько иная ситуация. В текущих условиях мы можем говорить об отложенном спросе, при котором люди активно интересуются предлагаемыми вариантами жилья, но не решаются принимать окончательное решение о поездках в другие регионы. В первую очередь, такое поведение связано с неуверенностью в том, как будет складываться эпидемиологическая обстановка. Поэтому потребители, опасаясь повторения весеннего карантина, занимают выжидательную позицию и откладывают аренду на более позднее время.

Эксперты отмечают: в эти новогодние праздники, если не будет введения жестких ограничений по коронавирусу, большинство планирующих путешествие россиян отправятся в соседние регионы, где смогут использовать личный автомобиль ради безопасности.