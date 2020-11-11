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11.11.2020 16:42
Рубрика: Власть

Когда соседи мешают работе

Регионам могут позволить устанавливать дополнительные часы тишины в период ЧС
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 255(8309)
Законопроект о соблюдении жильцами многоквартирных домов тишины в ночное время одобрили в первом чтении депутаты Государственной думы. Вероятно, до конца года они примут окончательное решение, и в январе 2021-го нормативный акт вступит в силу.

Парламентарии торопятся совсем небеспричинно. Как известно, весной переведенные на удаленку сотрудники многих организаций обустроили в квартирах самые настоящие офисы. Но сохранить обычный рабочий ритм непросто, когда сверху сверлят, снизу празднуют, а справа дети разучивают гаммы на фортепиано. Наверное, к этому можно со временем привыкнуть, но работодатель с его заданиями ждать не будет.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
В России появится статья за нарушение ночной тишины

О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ в части установления обязательств по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах федеральные законодатели ходатайствовали в мае. Новый законопроект предполагает обязать жильцов квартир по всей стране соблюдать тишину с 23.00 до 07.00, а за шумных арендаторов наказывать собственников. Заместитель председателя комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской облдумы Евгений Макаренко отмечает, что в предлагаемой редакции ЖК РФ особое внимание уделяется такому понятию, как "соседское право", и это перспективное направление в области законотворчества.

Размер штрафов и особенности фиксации нарушений депутаты обсудят во втором чтении. Поговаривают, что санкции для физлиц могут составить от 5 до 50 тысяч рублей, для владельцев предприятий, ресторанов - от 50 до 150 тысяч. Точки общепита нарушителей со стажем планируют и вовсе закрывать на три месяца. Кроме того, всем регионам разрешат самостоятельно устанавливать еще и дополнительные часы тишины, которые будут действовать в период чрезвычайной ситуации. Интересно, что пандемию новой коронавирусной инфекции в России к ЧС официально не приравнивают, но "поправки по тишине" вводят именно сейчас.

Изменения в Жилищный кодекс РФ подготовлены в виде отдельной статьи (№ 17), а в случае одобрения законопроекта их внесут и в КоАП.

Конечно, документ с условным названием "О тишине" в России действовал и раньше, но это не был акт федерального значения. Каждый регион самостоятельно решал, в какие дни и часы гражданам запрещено шуметь, а также устанавливал размеры штрафов для беспокойных соседей. В Кодексе Тюменской области об административной ответственности, например, прописано, что тихое время в будни - с 22.00 до 08.00, в выходные и нерабочие праздничные дни - с 22.00 до 09.00, плюс во все дни с 13.00 до 15.00 - сончас для малышей, на котором давно настаивали родители. Соблюдать эти требования должны жильцы не только многоэтажек, но и частных домов, а также владельцы дачных участков.

Фото: iStock
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В пресс-службе УМВД России по Тюменской области на вопрос о том, как часто сотрудников полиции приглашают по поводу шумных соседей, ответили, что отдельную статистику по этому направлению в ведомстве не ведут, но на вызовы правоохранители выезжают ежедневно и не по разу. Кстати, прежде чем обращаться за помощью к участковому, в дежурную часть или прокуратуру, нужно заранее получить подтверждение факта превышения допустимого уровня шума (по СанПиНу днем в квартире он может доходить до 55 децибел, ночью - до 45-ти) - специальными приборами его замеряют сотрудники Роспотребнадзора или независимые эксперты.

Прямая речь

Ольга Павлова, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Государственной думы:

- Если у соседей громко плачет ребенок или слышно, как по трубам бежит вода, то это не относится к нарушению тишины, как и срочные аварийные работы. Кто будет фиксировать нарушения, определят сами регионы. Это могут быть сотрудники внутренних ведомств, представители управляющих компаний. Новый законопроект направлен на создание комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах.

В регионах Власть Право Административное право Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Пандемия коронавируса COVID-19

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