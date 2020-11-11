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11.11.2020 00:00
Рубрика: Общество

Чартер до больницы

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя № 254(8308)
Уральские журналисты несколько лет критиковали транспортную недоступность процедур гемодиализа для пациентов из отдаленных городов и сел Свердловской области.
"РГ" сумела помочь 1500 пациентам, которые остро нуждались в гемодиализе.

Корреспонденты вместе с уполномоченным по правам человека в Свердловской области отстаивали позицию уральцев: важна не только медицинская процедура, но и возможность спокойно добраться до центров, где проводят лечение. Прошли несколько судов. В конце концов в ситуацию с доставкой почечных больных на процедуру гемодиализа вмешался Верховный суд, вставший на сторону пациентов. Первые микроавтобусы, собирающие больных с почечной недостаточностью для доставки на процедуры гемодиализа, начали ездить по уральским деревням и поселкам в январе 2018 года. Для тяжелобольных людей это новшество было как долгожданный подарок не от сказочного волшебника, а от журналистов "РГ" и правозащитников. В регионе около полутора тысяч пациентов нуждаются в регулярной "чистке" почек. Процедуры гемодиализа проводят в 18 специализированных центрах, но добраться из глубинки до них - большая проблема. Первой взбунтовалась семья Николаевых из небольшого городка Качканар. Лежачего родственника они вынуждены были доставлять на такси в ближайший диализный центр, расположенный за сто километров в городе Нижний Тагил. Одна поездка съедала из семейного бюджета минимум четыре тысячи рублей. И так трижды в неделю, причем курсы необходимо было повторять. Семья подала иск в суд и выиграла дело. И волна поднялась. Окончательный перелом наступил в конце 2017 года, когда Верховный суд РФ встал на сторону больных из свердловского города атомщиков Заречного. С тех пор ежегодно во всех районах области, где проживают пациенты с почечной недостаточностью, их обеспечивают транспортом от дома до больничной палаты и обратно. Оплачивает чартер региональный бюджет.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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