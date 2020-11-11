С коллективной петицией в Минэкономразвития РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства и к уполномоченному по правам предпринимателей при президенте РФ Борису Титову обратились администрация Чебаркульского городского округа и предприниматели, работающие на курорте "Кисегач". Они просят согласовать изменения в генплан и включить территорию курорта в границы населенного пункта город Чебаркуль.

Ранее и.о. главы муниципалитета Светлане Виноградовой поступило письмо из главного управления лесами Челябинской области, где предлагается внести в генплан города только поселки, в которых есть многоквартирные дома, а территории, занятые санаториями, детскими оздоровительными лагерями и прочей курортной инфраструктурой оставить в категории земель лесного фонда. По мнению муниципальных властей и бизнеса, такой подход застарелых проблем территории не решит.

Напомним: часть земель, на которых располагается курорт, находится в ведении Минобороны РФ, другую несколько лет назад передали Рослесхозу. Проведенное в июле 2020-го обследование территории показало, что на курорте постоянно проживают десятки тысяч человек, на местных озерах расположено полтора десятка здравниц, построенных еще во времена СССР. Военных объектов здесь нет. Но из-за особого статуса земель развитие бизнеса на этих участках практически невозможно.

- Мы хотим, чтобы в область привлекались инвестиции, развивался внутренний туризм, - говорит один из предпринимателей Андрей Герасименко. - Я мечтаю создать современный семейный санаторий с эффективными методами восстановления здоровья, но для этого требуется повышение надежности и категории электроснабжения.

Бизнес считает, что оборонное ведомство не заинтересовано в решении этого и многих других вопросов, а местные власти просто не могут - из-за статуса земель.

- Организацией развития современного курорта должны заниматься органы местного самоуправления. Но в соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ они не вправе делать это на землях лесного фонда, находящихся в федеральной собственности, - поясняет председатель комитета архитектуры и градостроительства Чебаркульского городского округа Сергей Шацкий.

Финансовые возможности местного бюджета тоже ограниченны, ведь сейчас арендные платежи от многочисленных санаториев, лагерей и баз отдыха в него не поступают. Поэтому муниципалитет и бизнес просят федеральные органы официально решить вопрос со статусом земель и поддержать формирование туристско-рекреационного кластера на территории Челябинской области.

Тем временем

Тревогу по поводу ситуации на курорте "Кисегач" бьют и экологи, акцентирующие внимание на состоянии коммунальной инфраструктуры, в частности, очистных сооружений, которые при отсутствии необходимых вложений деградируют и могут представлять опасность для окружающей среды. По словам председателя группы по экологии Общественной палаты Копейска Виталия Полторанского, есть опасение, что ситуация близка к точке невозврата: когда курорт ее пройдет, развивать будет просто нечего.