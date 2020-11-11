В эфире "Иннопрома" пройдет российско-индонезийский промышленный форум

Сегодня, 11 ноября, на универсальной промышленной платформе "Иннопром" в режиме онлайн состоятся 2 международных события.

В 10 часов по московскому времени начнется дискуссия, посвященная возможностям сотрудничества России и Индонезии. Эксперты обсудят ключевые проекты между двумя странами, наиболее перспективные отрасли и точки роста экспорта, а также поговорят о том, как облегчить условия работы для бизнеса на рынке.

Среди спикеров - не только профильные специалисты Минпромторга России, торговых представительств обеих стран и индонезийских компаний, но и один из руководителей уральского предприятия "Синара-транспортные машины", имеющего опыт крупных контрактов с зарубежьем.

Позже начнется российско-итальянский форум.

Просмотр сессий будет доступен также на сайте "Российской газеты".

Генеральный партнер проекта "Иннопром онлайн" - правительство Свердловской области.