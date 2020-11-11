В эфире "Иннопрома" пройдет российско-индонезийский промышленный форум

Зайти в гости
Перейти на RG.RU Владимир Снегирёв, собкор "РГ" в Праге

Новости

В России установлен годовой рекорд по выдаче ипотеки 08:20
В ВОЗ зафиксировали рекордный рост числа заболевших COVID-19 за неделю 07:52
Подо льдом Гренландии обнаружен неповрежденный доисторический архив 07:38
Ученые нашли эффективное вещество для борьбы с коронавирусом 07:21
Аэропорт Гаваны возобновит работу после вынужденного перерыва 07:01
Крупнейший розовый бриллиант России продадут на Sotheby's 07:00
Российские миротворцы направились из Армении в Карабах 06:30
Ученые поддержали возобновление испытаний китайской вакцины в Бразилии 06:00
В России начали создавать двигатель для многоразовой ракеты "Крыло-СВ" 05:52
Более 400 российских миротворцев прибыли в Армению 04:41
Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону 04:15
В Роспотребнадзоре обнаружили коронавирус в смывах с поверхностей 04:13
В Гидрометцентре пообещали аномальное тепло в Якутии 03:45
Российские военнослужащие привезли гуманитарный груз в Алеппо 03:26
В ряде регионов европейской части России резко похолодает 03:21
CNN: Заместитель главы Пентагона по разведке покинет свой пост 02:20
Мадуро рассказал о ходе испытаний вакцины "Спутник V" в Венесуэле 02:14
Нефть начала дорожать на позитивных ожиданиях рынка 01:23
Перед коррекцией орбиты МКС в российском модуле установили датчики 00:51
У футболиста "Краснодара" Вильены выявлен коронавирус 00:22
Менеджер Нурмагомедова намекнул на его возвращение 10.11.2020
Помпео предрек "передачу власти второй администрации Трампа" 10.11.2020
Власти Дании признали ошибочность уничтожения всех норок в стране 10.11.2020
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 10.11.2020
Тестирование американской вакцины от COVID вскрыло побочные эффекты 10.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
11.11.2020 08:51
Рубрика: Экономика

В эфире "Иннопрома" пройдет российско-индонезийский промышленный форум

Текст: Марина Гущина

Сегодня, 11 ноября, на универсальной промышленной платформе "Иннопром" в режиме онлайн состоятся 2 международных события.

Настоящее и будущее электромобилей и гибридов обсудят на "Иннопроме"

В 10 часов по московскому времени начнется дискуссия, посвященная возможностям сотрудничества России и Индонезии. Эксперты обсудят ключевые проекты между двумя странами, наиболее перспективные отрасли и точки роста экспорта, а также поговорят о том, как облегчить условия работы для бизнеса на рынке.

Среди спикеров - не только профильные специалисты Минпромторга России, торговых представительств обеих стран и индонезийских компаний, но и один из руководителей уральского предприятия "Синара-транспортные машины", имеющего опыт крупных контрактов с зарубежьем.

Позже начнется российско-итальянский форум.

Просмотр сессий будет доступен также на сайте "Российской газеты".

Генеральный партнер проекта "Иннопром онлайн" - правительство Свердловской области.

В регионах Экономика Бизнес Инновации Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Иннопром-2020

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с вице-премьером Викторией Абрамченко. Главное
Интервью председателя СК РФ Александра Бастрыкина "РГ". Главное
Интервью с вице-премьером - полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Главное
Путин поручил Шойгу помочь семьям погибших летчиков
Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Документы на землю и жилье можно будет заказать на дом
Сможет ли курс рубля вырасти после волны снижения