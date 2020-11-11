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11.11.2020 17:27
Рубрика: Общество

Наш ответ коронавирусу

В Тюмени создали робота-консультанта по COVID-19
Текст: Анатолий Меньшиков (Тюмень)
Российская газета - Экономика УРФО № 255(8309)
В пространстве виртуальных услуг появился робот-консультант с элементами искусственного интеллекта, способный ответить почти на две тысячи вопросов по коронавирусу. Аналогов ему нет не только в России, но и, похоже, в мире. Создала его команда тюменских айтишников, имеющих за плечами успешный опыт разработки диалоговых систем.

У робота приятный женский голос, он, как правило, умеет понимать суть вопросов, заданных неграмотно или косноязычно. Даже попытается успокоить собеседника, если тот чрезмерно взволнован, находится в паническом настроении. "Девушка" готова в любую минуту принять устный и письменный вопрос на сайте coronavirus.net.ru. Ответ следует сразу в речевом и текстовом вариантах, нередко дополняется видеороликом, графическим изображением. Система может оперировать сотнями обращений одномоментно.

Фото: iStock
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Создана она по аналогии с "Виртуальным консультантом 72", разработанным по заказу регионального правительства. Он был запущен весной с наступлением пандемии, а осенью стал победителем конкурса IT-проектов Всероссийского форума "ПРОФ-IT.2020". Первая нейросетевая диалоговая система нацелена на прием вопросов в нише госуслуг для облегчения нагрузки на операторов МФЦ. Она сверхпроизводительна, а главное - отвечает правильно более чем в 90 процентах случаев, что даже для высококвалифицированного сотрудника кол-центра - недостижимый показатель. По словам руководителя IT-компании, в прошлом завлабораторией нейросистем Тюменского госуниверситета Вадима Филиппова, решить сложнейшую задачу обучения машины пониманию разговорной речи невозможно без закладки в программу огромного количества сценариев диалогов.

При создании консультанта по COVID-19 задача еще более усложнилась, повысилась ответственность: массив информационных и аналитических данных по пандемии постоянно меняется, много противоречивых, спорных, фейковых сведений. Как бы консультант невольно не ввел кого-нибудь в заблуждение.

- Все эти обстоятельства мы постарались учесть, - заверяет Филиппов. - База выстроена на решениях и документах Минздрава, ВОЗ, Роспотребнадзора, других федеральных и региональных органов. По методам лечения, вакцинам, симптоматике, природе коронавируса опираемся только на первоисточники, на авторитетных в научном сообществе экспертов в сфере молекулярной биологии, имеющих высокую публикационную активность и убедительный бэкграунд. Для изучения и отсеивания информации привлекли опытных профильных медиков. Ну а статистика - онлайн, ее отслеживать проще.

По словам разработчиков, диалоговую систему OCAS Assistant несложно интегрировать с любым кол-центром РФ, используя все существующие средства коммуникации, а также с базами данных медучреждений. Когда-нибудь пандемия COVID-19 уйдет в прошлое, а "заточенный" на нее консультант должен стать, по замыслу тюменских айтишников, универсальным помощником. Выслушивать и подсказывать, к примеру, куда и к какому врачу следует обратиться, принимать звонки от людей, нуждающихся в экстренной медпомощи, которым не удается связаться с неотложкой. Один из замыслов - создать более совершенную систему записи к врачу, в ходе диалога с пациентом дающую первичную оценку его состояния, симптомов заболевания.

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