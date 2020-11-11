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11.11.2020 17:07

Разницу заплатит бюджет

Власть и бизнес пришли к компромиссу в споре о цене ресурсов
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 255(8309)
С 1 ноября в Курганской области вступили в силу новые тарифы на электрическую энергию для населения, а также увеличились расценки на воду и водоотведение.

По постановлению регионального департамента госрегулирования цен и тарифов, одноставочный тариф на электроэнергию увеличен на 11 копеек и составил для городского населения 3,43 рубля, для селян и жителей домов, оборудованных стационарными электроплитами, - 2,4 рубля за киловатт-час. По тем же расценкам энергию будут оплачивать и приравненные к населению группы потребителей: ТСЖ, ЖСК, УК, садоводческие товарищества, гаражные кооперативы и другие.

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За последние три месяца цена киловатта для населения меняется уже в третий раз, но опять ненадолго - только до конца года. Как объясняют в энергосбытовой компании, проблема в том, что профильный департамент не установил тарифы на второе полугодие 2020 года. По закону, если этого не сделано, гарантирующий поставщик обязан применить предельный максимальный уровень тарифа, определенный ФАС России для конкретного региона. Так и было сделано в Зауралье. 28 октября департамент утвердил наконец новые тарифы, они ниже максимальных, но никто, конечно, сентябрьские и октябрьские начисления пересчитывать не будет.

По соглашению поставщик берет на себя дополнительные соцобязательства, а правительство устанавливает тариф, который позволит осуществлять инвестпрограмму

Одновременно с электроэнергией подорожали вода и водоотведение. Здесь тоже все непросто: как уже рассказывала "РГ", власти и коммунальная организация долго не могли прийти к единому мнению, дошло до судов. Наконец компромисс найден. В компании "Водный союз" сообщили, что подписано соглашение, согласно которому поставщик берет на себя дополнительные социальные обязательства, а правительство региона устанавливает уровень тарифов, который позволит компании осуществлять инвестиционную и производственную программы.

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По данным профильного департамента, с 1 ноября 2020 года на водоснабжение тарифы поднимутся на 4 рубля за кубометр, а на водоотведение - на рубль. То есть, исходя из среднего потребления, предполагается, что плата за воду вырастет примерно на 10 рублей в месяц с человека. На 2021 год тарифы утвердят в декабре. По закону они не могут вырасти более чем на 3,4 процента.

- Мы обещали, что чистая вода станет для нас приоритетом и ситуация будет постепенно исправляться с минимально возможным ростом тарифа для населения, - написал на своей странице в соцсети губернатор Курганской области Вадим Шумков. - Разницу за население будет субсидировать бюджет.

Между тем

За последние 30 лет водно-канализационное хозяйство Кургана пришло в упадок. Собираемых с населения и юрлиц денег катастрофически не хватало на плановые ремонты трубопроводов. В итоге 76 процентов водопроводных и 95 процентов канализационных сетей в городе имеют 100-процентный износ. С повышением тарифов у коммунальной компании должны появиться средства на замену сетей. Кроме того, на реконструкцию систем водоснабжения и водоотведения планируется привлечь около трех миллиардов рублей из федерального и регионального бюджетов.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Регулирование тарифов в ЖКХ Регулирование энерготарифов

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