В редакцию "РГ" обратилась инициативная группа жителей поселка Старокамышинск, что входит в состав Копейска - города-спутника областного центра. Его обитателей тревожат планы инвесторов по развитию расположенного поблизости полигона твердых коммунальных отходов (ТКО), которые намерены локальный объект превратить в свалку регионального масштаба, обслуживающую сразу несколько территорий.

Стройка будущего

Планы увеличения полигона были еще два года назад, но тогда жители смогли отстоять право на безопасную окружающую среду. Теперь же события вновь принимают угрожающий оборот. Общественница Лариса Светкина и ее единомышленники рассказывают, что на полигон "Южный" планируется возить ТКО не только из Копейска, но и из Челябинска, Еткуля, Еманжелинска, Коркино - мусорный поток может увеличиться с нынешних 40 тысяч почти до 350 тысяч тонн в год. Активисты готовятся собирать народный сход и протестовать, и их позицию разделяют многие жители поселка с населением около 15 тысяч человек.

В региональном министерстве экологии акценты расставляют несколько иначе. Первый замминистра Яна Куприкова подчеркивает, что корректнее говорить не о планах властей, а об инвестиционных проектах компании "Втор-Ком", а они в первую очередь касаются не роста свалки, а строительства перерабатывающего комплекса, где "будет осуществляться максимальное извлечение полезных компонентов из ТКО - не менее 40 процентов".

Несколько ранее представитель потенциального инвестора Дина Грибанова также отвергла подозрения в намерении расширить свалку. Даже при выходе на проектную мощность, сообщила она, комплекс не сможет справиться с 350 тысячами тонн отходов - это нереальное количество, потолок - 150 тысяч в год. При таких объемах для захоронения будет оставаться не больше мусора, чем сейчас, ведь возвращать в оборот планируется до 80 процентов отходов.

Словом, магистральная цель - переработка, и, если концессионеры смогут добиться заявленной эффективности, это будет опыт, который стоит тиражировать в масштабах России.

Между тем, несмотря на все декларируемые плюсы, жители продолжают стоять на своем. Их подсчеты менее оптимистичны: даже если удастся наладить переработку 40 процентов поступающих отходов (такую цифру приводят в минэкологии), для захоронения будет оставаться ежегодно 90 тысяч тонн отходов, а это уже более чем вдвое превышает нынешние значения. Одним словом, перспективный проект может иметь для поселка последствия с душком.

Карта для бизнеса

Действующую в Копейске свалку планируют закрыть через пару лет, с момента ввода нового мусоросортировочного комплекса. Из-за чего тогда накаляются страсти, если впереди у "Южного" - рекультивация?

Председатель комитета Законодательного собрания Челябинской области по экологии и природопользованию Михаил Махов отмечает: непереработанные хвосты мусора все равно придется куда-то девать. Как правило, место для этого выбирается рядом с производственным комплексом, чтобы сократить расходы на транспортировку.

Планы в первую очередь касаются не роста свалки, а строительства перерабатывающего комплекса, где будет осуществляться максимальное извлечение полезных компонентов из ТКО

Согласно проекту территориальной схемы обращения с ТКО, опубликованному на сайте министерства экологии, в сентябре 2020 года между правительством области, администрацией Копейска, компанией "Комтранссервис" ("дочкой" "Втор-Ком") заключено соглашение об инвестиционном сотрудничестве "в рамках реализации мероприятий по созданию производственно-технологического комплекса по обработке, обезвреживанию, захоронению отходов в Копейске". Еще один проект - создание в 2021-2024 годах инфраструктуры нового полигона вместимостью 1502,44 тысячи кубометров. Правда, его годовая мощность обозначена в пределах 52,22 тысячи тонн мусора (сегодня, напомним, 40 тысяч)

Впрочем, даже такое количество вряд ли прольется бальзамом на сердца оппонентов, хотя размер, конечно, имеет значение. Пока количественные прогнозы вообще сильно разнятся, а непрозрачность, по мнению заместителя руководителя общественной организации "АнтиСМОГ" Евгения Маленкина, способствует хождению среди населения "теорий заговора". Но потенциальный инвестор не торопится полностью раскрывать карты, сдержанны в комментариях и чиновники. В результате жители слабо представляют дальнейший ход мусорной реформы, и речь не только о Копейске. Даже о будущем главном полигоне Южного Урала у поселка Чишма, которому отводилась роль дублера закрытой в Челябинске городской свалки, известно ныне немного. Неясно даже главное - будет ли вообще этот полигон на обозначенном месте (ведь область расторгла договор с прежним концессионером) или для него подберут иную площадку, ближе к областному центру, чтобы сократить транспортное плечо? Или мусор Челябинска вообще перераспределят по уже существующим свалкам, как того опасаются жители Копейска?

Недостаток информации - ключ к непониманию. Активисты из Старокамышинска уверены, что местный полигон со временем изменит статус и станет принимать не только бытовые отходы 3-5 классов опасности, но и промышленные - 1 и 2 классов. Поэтому и отстаивают свои позиции столь яростно.

Пройдут огонь и воду

Михаил Махов знаком с проблемами "Южного". Расстояние от мусорных куч до первой линии жилых домов здесь - не больше километра: конечно, кому понравится такое соседство.

- Я понимаю недовольство людей, - говорит депутат. - Только рядом с подобными объектами всегда есть какой-нибудь населенный пункт, и это не повод отвергать проекты развития.

"Южный" пока лишь условно называется полигоном, сейчас он больше похож на свалку. Если применять современные технологии, негативных последствий быть не должно, считает председатель комитета по экологии.

За рассудительный, взвешенный подход выступает и экоактивист Евгений Маленкин.

- Люди научились отстаивать свои права, это хорошо, - говорит он. - Мы, конечно, на их стороне, но и к бизнес-процессам следует подходить объективно, без крайностей. Иначе за неимением других мест мусор станут под окна выбрасывать. Поэтому вопрос должен звучать так: как правильно все организовать, чтобы не нанести вреда природе и человеку?

Что касается "Южного", то важным фактором является его близость к заброшенным угольным шахтам Копейска. Ведь известно, что на свалках нередки эндогенные пожары. А если при этом в недрах - угольная "мина"? К тому же, перечисляет возможные негативные последствия Лариса Светкина, уровень грунтовых вод в бесхозных шахтах повышается, и, если они подтапливают мусор, это чревато попаданием ядовитого фильтрата в скважины и колодцы, природные водоемы.

- Информация о грунтовых водах отсутствует, никто технических и научных изысканий на этот счет здесь не проводил, - констатирует Михаил Махов. - Первое, что надо понять, насколько опасно это соседство: "пересекаются" ли грунтовые воды и штольни, как источники связаны с ходами выработок, на какой высоте от них полигон. Это серьезная причина подвергнуть проект тщательному анализу.

У экологических активистов есть и другие пожелания. Все мероприятия по проектированию, обустройству новых площадок, по их мнению, нужно поставить под общественный контроль. Создать рабочую группу, пригласив специалистов, чьи компетенции не подлежат сомнению. Публичность процесса позволит не только избежать ненужных конфликтов, но и получить полную картину реализации мусорной реформы на каждой территории.