Общественники Полевского поставили под сомнение эффективность расходования бюджета местной администрацией. В частности, они возмутились тем, что на выкуп старых очистных у частника власти готовы потратить 154 миллиона рублей, тогда как в городском округе (ГО) полно других проблем. Администрация уверяет: все будет по закону, а после выкупа южная часть Полевского обретет полную энергобезопасность.

Даже чисто внешний осмотр очистных сооружений позволяет сделать вывод, что в этот объект очень давно не вкладывали деньги. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Амортизация повысила цену

У члена городской Общественной палаты Венера Бикбулатова репутация, прямо скажем, человека неудобного. С пятью предыдущими мэрами он так или иначе "воевал". Вместе с тем нельзя не отдать должное его смелости: будучи директором МУПа, не каждый решится открыто критиковать непосредственного начальника.

- Не могу пройти мимо вопиющих фактов. Нельзя за такие деньги выкупать второй старый "самовар" - очистные 1974 года постройки, - говорит Бикбулатов. - Там же никакие санитарные нормы не выдерживаются. Как приобрело ООО "Чистая вода" в 2012 году очистные у прекращающего деятельность криолитового завода, так и эксплуатировало их, не модернизируя. Причем купили всего за 1,5 миллиона рублей, а сейчас хотят продать за 154! За эти деньги можно построить несколько блочно-модульных новых очистных.

В подтверждение своих слов Венер предоставил копию решения Полевского городского суда от 15 января 2019 года, согласно которому у "Чистой воды" (вот где ирония) де-факто отсутствовал должный производственный контроль очистки стоков. По данным прокуратуры, предоставленным одному из депутатов гордумы, компания привлекалась к административной ответственности за нарушение водного законодательства в 2015-м и в 2019-м. В прошлом году - еще и за нарушение закона об охране окружающей среды.

"Чистая вода" в 2012 году выкупила очистные за 1,5 миллиона рублей и эксплуатировала их, не модернизируя. Теперь же хочет продать за 154 миллиона

Не менее интересна копия договора между "Чистой водой" и Полевским криолитовым заводом от 2012 года: 21 объект продан всего за 1 534 320 рублей. Можно сказать, за копейки: так, иловые площадки оценены в 19 тысяч рублей, песковые - в 7000, здание операторов КИП - в тысячу. А теперь смотрим отчет компании "Капитал-оценка" за ноябрь 2019 года: рыночная цена песковых площадок - 857 900 рублей, лотки бетонные с 53 тысяч подорожали до 3,4 миллиона, операторная КИП - до 190 тысяч.

По словам общественника, деньги, которые муниципалитет запросил у области на следующий год, очень пригодились бы деревне Полдневой, куда протянули газопровод, но нет котельной. Или детям нового микрорайона Зеленый бор: местные школы перегружены. И на котельную, и на школу имеется готовая проектно-сметная документация, и, пока она еще действительна, нужно строить, рассуждает Бикбулатов. Есть и другие насущные проблемы, например, износ сетей на юге города местами достигает 100 процентов, отсюда высокие потери холодной воды. Между тем "Областная газета", освещающая работу согласительной комиссии минфина, пишет, что глава Полевского Константин Поспелов попросил поддержать три проекта: приобретение очистных и их техническое переоснащение, ремонт дорог и завершение ремонта картодрома - суммарно около 206 миллионов рублей.

А про очистку забыли

Про "второй старый самовар" Венер упомянул не случайно: в апреле 2019 года администрация Полевского приобрела у ООО "Новая энергетика" за 190 миллионов рублей котельную мощностью 60 мВт, которая обогревала и снабжала горячей водой юг города.

- Громко сказано: отопительный сезон обычно начинался с "белыми мухами", зимой температура горячей воды не выше 45 градусов, она темно-коричневого цвета, а летом ее и вовсе не давали. Много раз происходили аварийные отключения, - рассказывает местная жительница Оксана Куницына.

Самое удивительное, что котельная не старая, 2011 года постройки. Если почитать городские газеты тех лет, то там "Новую энергетику" характеризуют только положительно. Занимавший в то время пост главы ГО Дмитрий Филиппов называет компанию ответственным партнером, который рекомендован областным министерством энергетики и ЖКХ, и взял под проект в Полевском кредит в банке. Через пять лет тональность резко меняется. Вдруг выясняется, что котельная запитана не от питьевого водопровода, а от технического, в итоге теплообменники забиваются. Кроме того, нет оборудования аэрации, отчего трубы просто разъедает, объяснял в СМИ уже следующий глава Полевского Александр Ковалев. Попытки заставить "Новую Энергетику" очищать воду успехом не увенчались, а в 2018 году бизнес и вовсе скатился в банкротство.

- Мое мнение: переплатили за котельную, за восемь сезонов состояние оборудования при отсутствии важного технологического этапа и очищенной холодной воды явно ухудшилось. Если бы провели не только независимую оценку, но и технический аудит, цена сделки могла бы упасть. Кроме того, жители юга ежегодно платили за горячую воду по повышенному тарифу с инвестнадбавкой, то есть какую-то часть расходов инвестора они уже возместили, - говорит Венер Бикбулатов. - По очистным глава города ввел минфин в заблуждение: он вообще не имел права заявлять 154 миллиона рублей на выкуп, потому что отчет об оценке действителен полгода, а подписан он был 1 ноября 2019-го.

Не будучи инженером, понять, насколько Венер справедлив в оценке состояния очистных, сложно. Но даже беглый внешний осмотр (ворота были распахнуты, мог зайти любой желающий) позволил сделать вывод, что здания и технические сооружения "сильно уставшие".

Позицию Бикбулатова поддерживают несколько членов Общественного совета при главе города и председатель комитета по городскому хозяйству и муниципальной собственности гордумы Игорь Кулбаев.

- То, что администрация Полевского не всегда эффективно использует средства, имеет место - это показывают отчеты Счетной палаты и финуправления города. На мой взгляд, по очистным цена завышена, не проведена объективная оценка, поэтому решение приобрести объект за такую сумму не совсем правильное и немного преждевременное, - считает депутат.

От первого лица

- Дорого или дешево купили котельную? Так ставят вопрос дилетанты, - начал нашу встречу глава Полевского ГО Константин Поспелов. - Выкуп энергообъекта - абсолютно взвешенное, грамотное управленческое решение муниципалитета и правительства Свердловской области. Иначе могла возникнуть угроза ЧС для 28 тысяч человек. Сам опыт приобретения котельной в залоге в период конкурсного наблюдения уникален для России.

Годовой бюджет Полевского составляет 2,4 миллиарда рублей. По словам мэра, в структуре расходов ЖКХ - в тройке лидеров, так что те, кто говорят о неверной расстановке приоритетов, глубоко заблуждаются. Строительство новой котельной обошлось бы намного дороже - в 0,5 миллиарда - и заняло бы лет пять с учетом цикла проектирования и согласования энергообъектов.

- Котлы и горелки в хорошем состоянии, теплообменник один уже заменили. После того как концессионер смонтирует оборудование химводоподготовки, источник генерации послужит Полевскому еще много лет. В прошлом сезоне на юге города не было ни одной аварийной остановки, - подчеркивает первый заместитель главы ГО Андрей Федюнин.

Оценка стоимости объекта и объема необходимых вложений показала, что выкуп и поэтапная модернизация выгоднее, чем новое строительство

Что касается обоснованности цены, то и сам глава, и его зам уверяют: все сделано по закону. Покупке предшествовала независимая оценка с выездом на место, с экспертизой не только физического износа, но и всех документов, права собственности.

- Часть сетей мы приняли как бесхозные, можно сказать, еще и сэкономили, - говорит Федюнин. - Не знаю, почему Бикбулатов утверждает, что "Новая энергетика" взяла на строительство котельной кредит в 82 миллиона, если только стоимость оборудования в залоге у банка составляла 217 миллионов. К слову, Сбер вернул себе всего 152 миллиона, остальное ушло на долги по налогам и перед поставщиками газа и электроэнергии. Нас по этой сделке проверяли не раз: сначала налоговая, потом прокуратура, Счетная палата Полевского - по просьбе депутатов. Все сочли ее обоснованной и эффективной.

Что касается очистных, то в администрации рассказали, что еще 21 декабря 2018-го "Чистая вода" уведомила городские власти, что ровно через год выведет их из эксплуатации. Компанию обязали оказывать услугу водоотведения до конца 2022 года. Затем было принято решение о выкупе стратегически важного объекта. В течение 2018-2019 годов "Чистая вода" и управление муниципальным имуществом (УМИ) произвели предварительную оценку стоимости объекта и объема средств, необходимых, чтобы довести его до нормативного состояния. Сравнительный анализ показал, что выкуп и поэтапная модернизация выгоднее, чем новое строительство.

- Тем самым мы обеспечим энергобезопасность жителей южной части. Кроме того, появится комплексный тариф на водоотведение, а следовательно, возможность компенсировать затраты на транспортировку стоков, - говорит глава ГО.

Почему же за 8 лет очистные подорожали в 100 раз?

- Если коммерческий договор заключен на 1,5 миллиона, это вовсе не значит, что реальная стоимость имущества такова. Просто стороны все устроило на тот момент. Торговаться с собственником, как на базаре, бюджетная система не может, будет объективная оценка эксперта. Цена объекта определяется тремя способами: сравнительным, рыночным и затратным, - отмечает Андрей Федюнин. - Предварительная оценка, сделанная в 2019-м, сейчас неактуальна. УМИ запросило ценовые предложения на проведение оценки, и только после получения ответов будет проводиться конкурс по 44-ФЗ, потом - согласовываться проект с суммой и сроками. Подготовительные процедуры планируем завершить в декабре.

Официально

Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области:

- Объекты муниципальной собственности, приобретаемые за счет местного бюджета, не подвергаются какой-либо оценке исполнительными органами субъекта РФ, но обязательна независимая экспертная оценка их технического состояния и стоимости. Решение о приобретении того или иного объекта коммунальной инфраструктуры принимается исключительно в рамках полномочий органов местного самоуправления. При подготовке бюджета области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов комиссия по рассмотрению предложений для расчета межбюджетных трансфертов изучила и поддержала ходатайство Полевского ГО об увеличении расходных полномочий на 154 665 700 рублей для выкупа объекта централизованной системы водоотведения в южной части города. Оценка стоимости объекта осуществлялась в рамках муниципального контракта от 14 октября 2019 года.

P. S.

Когда верстался номер, стало известно, что 17 арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение свердловского арбитража о взыскании с администрации Полевского 101,6 миллиона рублей. Такова рыночная стоимость имущества МУП "ЖКХ "Полевское", неправомерно изъятого из конкурсной массы и переданного впоследствии третьему лицу в концессию. Иск о признании сделки недействительной подала конкурсный управляющий Александра Звонарева.