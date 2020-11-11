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1 ноября 2020 г. 00:01
"Родина"
Текст: Юрий Лепский (первый заместитель главного редактора"Российской газеты", ведущий рубрики журнала "Родина")
Родина - № 11(1120)

"Российской газете" исполнилось 30 лет

В далекие теперь уже семидесятые популярный бард Юрий Кукин написал и спел песню, которая так и называлась "Тридцать лет". Разумеется, она была написана по случаю, однако стала популярной, поскольку пелось в ней не о прожитых годах, а о возрасте.

Разница в том, что возраст - это понимание того, что ты прожил и пережил, а не просто количество лет и дней, проведенных тобою на белом свете.

Вот эта песня.

Тридцать лет - это время свершений,

Тридцать лет - это возраст вершины,

Тридцать лет - это время свержений

Тех, кто раньше умами вершили.

А потом начинаешь спускаться,

Каждый шаг осторожненько взвеся,

Пятьдесят - это так же, как двадцать,

Ну, а семьдесят - так же, как десять.

Тридцать лет - это время улыбок,

А не плач и не смех со слезами.

Тридцать лет - это время ошибок,

За которые нет наказаний.

Тридцать лет - это синие горы,

Вкус находки и ужас потери,

Тридцать лет - это радость и горе,

Тридцать лет - это жизнь на пределе.

Тридцать лет - это песни и мысли,

Тридцать лет - это море и скалы,

Тридцать лет - это поиски смысла.

Тридцать лет - это все-таки мало.

Эта песня теперь уже не о моем поколении, но она в полной мере о моей газете, с которой я прожил без малого два десятилетия и вот дожил до ее тридцатилетнего юбилея. В этой песне все правильно. Начиная с "времени ошибок, за которые нет наказаний" и кончая "возрастом вершины". Пока поднимаешься на эту вершину, все в твоей судьбе и в судьбе твоей газеты легко рифмуется со словом "еще". А вот когда поднялся и рискнул продолжить путь, ключевое слово меняется на "уже", в котором и ударение можно ставить в любом месте.

"РОДИНА" ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕТ "РОССИЙСКУЮ ГАЗЕТУ" С ЮБИЛЕЕМ!

Правильно и про "поиски смысла". Именно так, ибо с нашей вершины повсеместно видны "поиски смыслов", "территории смыслов", даже "форумы смыслов". Теперь я уверен, что появление "смыслов" означает утрату Смысла. Знаете, в Москве на "Маяковке" появилось кафе с выдающимся названием "Мастера и Маргариты". Тут тоже появление множественного числа означает утрату Единственного - великого романа.

У этой песни Кукина был довольно простой, но мгновенно запоминающийся мотив. Как, впрочем, и мотив профессиональной работы журналистов "Российской газеты". Он тоже прост, легко запоминается, но трудноисполним. Он в том, чтобы любой гражданин России без скандалов с совестью мог гордиться своим Отечеством и чтобы Отечество почитало бы за честь уважать своих граждан. Каждого из нас.

Темы дня:
#юбилеи
#1990-ые
#барды
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