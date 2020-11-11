Роспотребнадзор рассказал, являются ли комары переносчиками COVID-19

Комары являются переносчиками вирусных инфекций. Но большинство этих вирусов не вызывают респираторных заболеваний. Об этом рассказала руководитель научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

По ее словам, в нынешнем году было проведено исследование на комарах Aedes aegypti, Ae. albopictus и Culex quinquefasciatus. Это основные виды комаров, распространенные в Китае. Изучалось, может ли коронавирус переноситься комарами. "Результаты исследования продемонстрировали отсутствие размножения вируса в комарах данных видов и быструю гибель вируса в комаре в течение 24 часов", - рассказала Карань. Таким образом, на данный момент считается, что заболеть COVID-19 после укуса комара нельзя.

Комары являются переносчиками других вирусов, которые быстро размножаются в клетках кровеносной, лимфатической и нервной систем. Но они не вызывают респираторных заболеваний и не передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем.