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11.11.2020 20:22
Рубрика: Экономика

Лечится большими деньгами

Россия потратит два триллиона рублей на борьбу с COVID в 2021 году
Текст: Ирина Алпатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)
В этом году Россия потратит на борьбу с коронавирусом 4 трлн рублей, в следующем - 2 трлн рублей. Зимой основное влияние пандемии на российскую экономику будет исчерпано, но шлейф последствий протянется вплоть до 2022 года, рассказал первый вице-премьер России Андрей Белоусов на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Пандемия коронавируса отбросила экономику на 1,5 года назад, признал он. Под удар попал транспортный сектор, пострадала почти треть предприятий МСП - в основном в сфере услуг. Сильно отразился кризис и на промышленных предприятиях, работа которых завязана на инвестициях. По словам Белоусова, перед государством стоит вызов преодолеть эту "деформацию" в течение следующего года.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Эпидемия обострила и проблемы безработицы. "Если для Южной Европы 10-12% безработных - это нормальная история, то России высокая безработица кардинально противопоказана - в силу нашей культуры, традиций и социальных условий. Для нас это жизненная трагедия. 1,3-1,4 млн безработных в первую волну - это большая проблема. И президент не зря поставил нам KPI вернуться к среднему показателю 4,5-4,6% безработных", - сказал Белоусов.

Некоторые отрасли, безусловно, выросли - ковид повлиял на активную модернизацию инфекционного сектора здравоохранения (в это вложены огромные средства, подчеркнул первый вице-премьер), развитие дистанционного формата работы и, конечно, цифровизацию экономики. "Буквально за последние полгода был сделан колоссальный прорыв в цифровизации госуслуг и трансформации целых отраслей - прежде всего здравоохранения и образования", - отметил Белоусов.

Основной задачей бюджетной политики будет постепенное снижение дефицита. "Нужно выходить из того гигантского бюджетного дефицита, который сложился в этом году - 4,4% ВВП. В 2022 году мы должны вернуться к формату бюджетного правила - при любых условиях мы должны иметь минус 1% бюджетного дефицита", - сказал первый вице-премьер. Кроме того, в следующем году России предстоит пройти через сжатие реальных расходов бюджета.

Если для Южной Европы 10-12% безработных - это нормальная история, то России высокая безработица кардинально противопоказана

Ситуация с ковидом сложна не сама по себе, отметил Белоусов, а тем, что она наложилась на базовые проблемы мировой экономики. Каждая страна формулирует сейчас собственную стратегию выхода из кризиса, у России ее основой являются национальные приоритеты до 2030 года. "Они, с одной стороны, являются проекцией общественных ожиданий и требований. С другой стороны - это ответ на вызовы, с которыми столкнулись сейчас все страны - демографические, технологические и другие", - подчеркнул первый вице-премьер. Сейчас правительство формирует единый план нацпроектов.

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