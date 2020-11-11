Россия потратит два триллиона рублей на борьбу с COVID в 2021 году

Пандемия коронавируса отбросила экономику на 1,5 года назад, признал он. Под удар попал транспортный сектор, пострадала почти треть предприятий МСП - в основном в сфере услуг. Сильно отразился кризис и на промышленных предприятиях, работа которых завязана на инвестициях. По словам Белоусова, перед государством стоит вызов преодолеть эту "деформацию" в течение следующего года.
Эпидемия обострила и проблемы безработицы. "Если для Южной Европы 10-12% безработных - это нормальная история, то России высокая безработица кардинально противопоказана - в силу нашей культуры, традиций и социальных условий. Для нас это жизненная трагедия. 1,3-1,4 млн безработных в первую волну - это большая проблема. И президент не зря поставил нам KPI вернуться к среднему показателю 4,5-4,6% безработных", - сказал Белоусов.
Некоторые отрасли, безусловно, выросли - ковид повлиял на активную модернизацию инфекционного сектора здравоохранения (в это вложены огромные средства, подчеркнул первый вице-премьер), развитие дистанционного формата работы и, конечно, цифровизацию экономики. "Буквально за последние полгода был сделан колоссальный прорыв в цифровизации госуслуг и трансформации целых отраслей - прежде всего здравоохранения и образования", - отметил Белоусов.
Основной задачей бюджетной политики будет постепенное снижение дефицита. "Нужно выходить из того гигантского бюджетного дефицита, который сложился в этом году - 4,4% ВВП. В 2022 году мы должны вернуться к формату бюджетного правила - при любых условиях мы должны иметь минус 1% бюджетного дефицита", - сказал первый вице-премьер. Кроме того, в следующем году России предстоит пройти через сжатие реальных расходов бюджета.
Ситуация с ковидом сложна не сама по себе, отметил Белоусов, а тем, что она наложилась на базовые проблемы мировой экономики. Каждая страна формулирует сейчас собственную стратегию выхода из кризиса, у России ее основой являются национальные приоритеты до 2030 года. "Они, с одной стороны, являются проекцией общественных ожиданий и требований. С другой стороны - это ответ на вызовы, с которыми столкнулись сейчас все страны - демографические, технологические и другие", - подчеркнул первый вице-премьер. Сейчас правительство формирует единый план нацпроектов.