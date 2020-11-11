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11.11.2020 22:03
Рубрика: Экономика

Россия предложила Вьетнаму совместно собирать автомобили

Текст: Елена Манукиян

Российские автомобили вьетнамской сборки могут появиться на рынках государств Юго-Восточной Азии. Создание совместных автосборочных предприятий на территории Вьетнама обсудили в среду, 11 ноября, сопредседатели Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Дмитрий Чернышенко и Чинь Динь Зунга. Сообщение об этом размещено на сайте правительства.

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Отмечается, что Россия заинтересована в развитии автопрома с участием вьетнамских партнеров, так как это позволит организовать производственный хаб для экспорта автомобилей в страны АСЕАН. Также Вьетнаму предложено рассмотреть возможность расширения доступа российской животноводческой продукции, наращивания поставок пшеницы и экспорта российских экологически чистых азотно-фосфорных удобрений. Дмитрий Чернышенко выразил благодарность вьетнамской стороне за согласование сертификатов на экспорт российской свинины и рыбы, а также оперативную аттестацию российских мясоперерабатывающих компаний, говорится в сообщении.

Вьетнам планирует увеличить поставки на российский рынок своих традиционных товаров - сельхозпродукции, морепродуктов, продукции легкой промышленности. Он также заинтересован в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики и реализации перспективных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики.

В ходе встречи стороны отметили значительный рост торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами, несмотря на сложную ситуацию с пандемией в мире. Так, по итогам первых восьми месяцев с начала года двусторонний товарооборот вырос на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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