Россия закрывает торговые представительства в Литве и на Украине

Торговые представительства в Литве и на Украине будут закрыты. Постановление об этом 7 ноября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Правительство РФ постановляет: ликвидировать торговое представительство Российской Федерации в Литовской Республике, торговое представительство Российской Федерации на Украине",- говорится в документе.

Отметим, ранее с предложением закрыть торговые представительства в этих странах выступил Минпромторг РФ. В пояснительной записке ведомство отметило, что украинское торгпредство предложено закрыть в связи с принятым в августе этого года постановлением украинского кабмина о прекращении межправсоглашения с Россией о взаимном учреждении торговых представительств. Также неперспективной посчитало министерство и работу торгпредства в Литве, отметив падение товарооборота между государствами.