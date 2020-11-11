Россияне стали чаще покупать жилье в других регионах

Жилье в других регионах России начали активно приобретать в нынешнем году покупатели недвижимости. Рост межрегиональных сделок участники рынка объясняют разницей в росте цен на квартиры и усовершенствованием онлайн-сервисов.

Интерес к покупке жилья "иногородних" покупателей увеличился в этом году в некоторых случаях в два-три раза, отмечают в "Авито Недвижимость". Так, почти втрое чаще стали задумываться о покупке жилья в Москве жители Самарской области. А жители Подмосковья удвоили интерес к жилью в Санкт-Петербурге. Петербуржцы в полтора раза чаще, чем год назад, хотят купить квартиры в Краснодарском крае и на 68% чаще в Крыму.

Наибольшей популярностью пользуются регионы с относительно высокой и стабильной динамикой роста цен - Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, среди жителей ХМАО, ЯНАО и Омской области - Тюмень, рассказывает руководитель межрегионального направления федеральной компании "Этажи" Екатерина Ярина. По сравнению с прошлым годом объем заявок на межрегиональные сделки в целом по России вырос на 30-35%. Наиболее активны в этой сфере жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО, Новосибирской, Омской и Свердловской областей, Красноярского и Краснодарского края, Кемеровской области, Москвы и Санкт-Петербурга.

Спрос со стороны покупателей из других регионов к московской и подмосковной недвижимости только за последние два месяца вырос на 20%, говорит управляющий директор сети МИЭЛЬ Ирина Пешич. Сейчас это в первую очередь покупатели из Центрального федерального округа - Белгородской, Смоленской, Тверской и других областей. При этом покупатели квартир бизнес-класса приобретают жилье как для себя, так и в качестве инвестиций. Тогда как в экономклассе покупки делают именно для собственного проживания.

Причин таких тенденций две, считают риелторы. Во-первых, это интерес к сохранению накоплений - активность инвесторов, по данным "Этажей", выросла с прошлогодних 5-6% в общем объеме сделок до 15-16%. Нередко покупатели готовы к срочной продаже жилья или продаже по программе trade-in, чтобы быстрее вложить средства в более ликвидную и активно растущую в цене недвижимость в других регионах, говорит Ярина. "Покупатели продают собственность в своих городах, берут ипотеку, иногда по достаточно высоким ставкам", - отмечает Пешич. При среднем повышении цен на новостройки с начала года на 10,5% (данные ДОМ.РФ) новостройки в Москве с начала года подорожали на 16,5%, в Подмосковье - на 16,4%, в Санкт-Петербурге - на 13,1%. Тогда как, например, в Красноярском крае цены повысились лишь на 2,6%, Самарской области - на 3,5%, в Новосибирской - на 5%.

Жители Подмосковья стали чаще интересоваться покупкой недвижимости в Санкт-Петербурге. Петербуржцы проявляют интерес к квартирам в Краснодарском крае и Крыму

Вторая причина - активное развитие онлайн-сервисов на рынке недвижимости в период пандемии. "Это значительно упростило межрегиональные сделки, и жители регионов стали более активно интересоваться жильем в наиболее инвестиционно-привлекательных регионах, где динамика роста средней стоимости квадратного метра более стабильная и дает максимальную годовую доходность", - говорит Ярина. Доля покупателей квартир в московских новостройках из регионов доходит до 34%, рассказывает директор по развитию партнерских программ группы "Самолет" Алена Анцышкина. Причем около 15% региональных клиентов даже не приезжают в Москву на сделку - все операции проходят онлайн, добавляет она.

В столице - год новоселий

Пандемия не только не затормозила работу московских строителей, а, напротив, придала ей новый импульс. Как рассказал корреспонденту "РГ" заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев:

- Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, в городе по-прежнему остается высокий ввод и стабильный темп строительства объектов недвижимости. После первой волны в июле компании сумели нарастить свои мощности почти до прежнего уровня. Девелоперы делают все возможное, чтобы ввести запланированные объекты. Мы же со своей стороны оказываем инвесторам всяческую поддержку, у нас хорошо организована совместная работа города и бизнеса. Например, большая часть административных процедур переведена в электронный вид, что позволило вести многие процессы удаленно. Сегодня на единой платформе - портале mos.ru - доступны 22 услуги и 19 ресурсоснабжающих организаций.

Бочкарев уверен, что городу под силу ввести запланированные на 2020 год 8,5 млн кв. м недвижимости. Ведь 7,66 млн "квадратов" уже введены на начало ноября. Из них 3,6 млн - это жилье, годовой план по строительству которого полностью выполнен за 10 месяцев. Особенно важно для московских властей то, что около 70% объектов недвижимости строится на частные деньги, что является лучшим свидетельством хорошего инвестиционного климата в городе.

Именно в этом году, подчеркнул Андрей Бочкарев, в активную фазу реализации вошла масштабная программа реновации жилья, в ходе которой в ново, современное жилье должны переехать 1 миллион москвичей. С момента ее старта в 2017 м году построено уже 75 домов общей площадью 900 тыс. кв. м, что позволило запустить волновое переселение из пятиэтажек, идущих под снос. В итоге снесены первые 184 дома, жители которых переехали в 59 новостроек. Новоселья справили уже 21 тысяча москвичей. Параллельно строится еще 261 дом общей площадью 4,2 млн кв. м, ждут начала строительства подготовленные 472 "стартовые площадки". Отличительная черта этой гигантской стройки, подчеркнул заммэра, состоит в том, что не просто одни дома приходят на смену другим, а создаются новые комфортабельные районы. Благоустроенные, с хорошо развитой инфраструктурой. Добиться этого помогает то, что все первые этажи новостроек - нежилые. Они предназначены для магазинов, аптек, клубов по интересам и других заведений, которые нужны людям в шаговой доступности. Помимо этого, с начала года в жилых микрорайонах введено в строй 8 новых школ, 16 детсадов, 9 больниц и поликлиник, 7 гостиниц.

2020 год стал знаковым и для многих обманутых дольщиков. Как раз в эти дни ключи от новых квартир в столице получают горожане, вложившие деньги в строительство пяти корпусов первой очереди ЖК "Царицыно". Строится и вторая очередь. Всего же в этом году в правах восстановлены 2,5 тысячи дольщиков, что на 500 больше, чем год назад.

Уходят в прошлое и другие долгострои. Почти 20 лет пугал народ котлован брошенной стройки торгового комплекса у Павелецкого вокзала. Сейчас там кипит работа, венцом которой станет не монстр, который грозил закрыть всю историческую застройку этого места, как предполагалось первоначальным проектом. Торговля теперь уйдет под землю, а на крыше этого подземного комплекса разобьют на одном уровне с улицей ландшафтный парк - с фонтаном и амфитеатром. И произойдет это уже в 2021 году.

Подготовила Любовь Проценко