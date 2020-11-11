Сборная России 12 ноября проведет первый из трех гостевых матчей, запланированных на ноябрь. На кишиневском стадионе "Зимбру" команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Молдавии. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени.

Сборная Молдавии никогда не хватала звезд с футбольного небосклона. Ее, если так можно выразиться, золотые времена, пришлись на квалификацию к чемпионату Европы-2008. Под руководством известного в прошлом футболиста, нашего соотечественника Игоря Добровольского молдаване одержали в своей отборочной группе три победы, набрав 12 очков. Тогда сборная Молдавии поднялась на рекордную для себя 37-ю строчку в рейтинге ФИФА.

Для сравнения: сейчас молдавская национальная команда идет лишь 175-й: ниже в упомянутом рейтинге она не опускалась. Результаты у сборной Молдавии соответствующие. Отбор на Евро-2020 она провалила, заняв в своей группе последнее место. Выше оказалась даже Андорра.

Исправлять ситуацию был выписан турецкий специалист Энгин Фырат, который большую часть карьеры проработал в Иране. Под его началом результаты не то чтобы сильно улучшились. В нынешней Лиге наций молдаване, выступающие в третьем по силе дивизионе "С", взяли пока лишь одно очко, сыграв вничью с Косово (1:1). Остальные три матча подопечные Фырата проиграли.

Главной звездой молдавской команды на протяжении многих лет остается 34-летний защитник Александр Епуряну, знакомый российскому болельщику по выступлениям за "Москву" и "Динамо". В сборной он играл важную роль еще при Добровольском, и с 91 матчем за национальную команду владеет титулом ее главного старожила.

За день до матча с Молдавией сразу у трех игроков сборной России обнаружились сомнительные результаты тестов на коронавирус

Несмотря на скромный статус соперника, матчи с молдаванами никогда не давались российской команде легко. В 2000 году в товарищеской встрече, также проходившей в Кишиневе, наши одержали минимальную победу - 1:0. Следующие две встречи пришлись на отбор к Евро-2016. В Москве россияне сенсационно сыграли с Молдавией вничью - 1:1, а в Кишиневе перебороли хозяев с огромным трудом - 2:1.

Отметим, что приезд российской сборной в Кишинев всегда сопровождался большим ажиотажем. Так, наверное, было бы и в этот раз, но вмешался коронавирус. На самом деле этот матч должен был состояться еще в марте этого года, однако его, как и все международные игры, запланированные на весну, пришлось отменить из-за пандемии. Эта встреча тоже пройдет с ковидным отпечатком. То есть без зрителей. Наблюдать за игрой будут лишь плюшевые игрушки, присланные молдавскими болельщиками со всей страны. Потом они отправятся в детские дома.

- Знаком с тренером Молдавии, посмотрели несколько их игр. Знаем, в какой системе играют. Жалко, что не будет зрителей, - отметил на пресс-конференции главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Впрочем, у тренерского штаба есть заботы и посерьезней. Накануне стало известно, что сразу три футболиста нашей команды, Антон Заболотный ("Сочи"), Александр Ерохин ("Зенит") и Даниил Лесовой ("Динамо"), сдали сомнительные тесты. В экстренном порядке в Новогорск пришлось вызвать из "молодежки" форварда ЦСКА Федора Чалова.

- Я бы не сказал, что коронавирусный период для нас сложный. Понятно, что мы планируем нагрузки, чтобы не было травм. Тест, к которому ты не имеешь никакого отношения, показывает, что один, второй выбыл. Если бы это были мышцы, сказал бы, что сами не так что-то сделали. А тесты контролировать мы не в состоянии. Вчера тренировались ребята, а сегодня сказали, что у них тесты сомнительные...

Кроме того, Черчесов признался, что еще не выбрал капитана взамен невызванного Артема Дзюбы. "Решим", пообещал Станислав Саламович журналистам.

Напомним, что после Молдавии сборная России проведет гостевые матчи в Лиге наций против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября).

Где будем смотреть

12 ноября, четверг

"Матч ТВ"

20.00 Молдавия - Россия. Прямая трансляция

Между тем

12 ноября будут разыграны последние четыре путевки на чемпионат Европы, который пройдет летом следующего года.

Напомним, 20 команд отобрались в финальную стадию турнира через основную квалификацию. Затем, по результатам выступлений в Лиге наций-2018/19, были отобраны 16 команд, которые не смогли квалифицироваться через основной раунд. Они получили шанс попасть на Евро через специальный плей-офф. Сборные были распределены по "путям", соответствующим четырем дивизионам Лиги наций. Каждый путь предполагал одноматчевые полуфиналы и финал. Вот как выглядят финальные пары: Венгрия - Исландия (путь лиги "А"), Северная Ирландия - Словакия ("В"), Сербия - Шотландия ("С"), Грузия - Северная Македония ("D"). Хозяева матчей были определены жеребьевкой.