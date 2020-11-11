Российские инвесторы по-прежнему проявляют большой интерес к работе в Киргизии. Об этом заявил на встрече с первым вице-премьером КР Артемом Новиковым посол РФ в республике Николай Удовиченко.

- Могу с уверенностью сказать, что Российская Федерация без всякого сомнения - союзник для республики, - подчеркнул дипломат.

По словам Николая Удовиченко, интерес у деловых кругов РФ к Киргизии сохраняется, несмотря на ситуацию в стране. Но одним из важных вопросов сотрудничества является защита инвесторов на государственном уровне и обеспечение их безопасности на территории КР.

Артем Новиков, в свою очередь, заверил, что республика заинтересована в развитии эффективного экономического сотрудничества с Россией.

- В ближайшее время правительство КР подготовит предложения по дальнейшему улучшению двусторонних отношений в экономической сфере, - подчеркнул первый вице-премьер. - Россия всегда была и остается надежным стратегическим, а также основным торгово-экономическим партнером Киргизии. Мы привержены всем ранее взятым на себя обязательствам как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Киргизская сторона также продолжит развивать сотрудничество в рамках Евразийского интеграционного проекта и СНГ.

Тема развития сотрудничества и защиты инвесторов чуть позже вновь обсуждалась уже между Новиковым и его российским коллегой, зампредседателя правительства РФ Алексеем Оверчуком. Оба являются сопредседателями Межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между двумя странами, заседание которой проводилось в столице Киргизии незадолго до политического кризиса. Официальный Бишкек заявляет о заинтересованности в том, чтобы решения МПК были реализованы. Но, как выясняется, он ожидает от России поддержки не только в этом.

С важной и нелегкой миссией в РФ побывал новый глава внешнеполитического ведомства Киргизии Руслан Казакбаев. Он провел ряд встреч, на которых поднял вопрос об оказании помощи в связи с ситуацией в стране. Причем не только прямой экономической поддержки, в которой нуждается бюджет. Киргизия заинтересована в возобновлении полноценного авиасообщения с Россией, свободном перемещении услуг, капитала, товаров и трудовых ресурсов.

Интенсивные переговоры с российской стороной велись на фоне приостановки помощи от ряда международных организаций и иностранных партнеров Киргизии. В том числе - в рамках ЕАЭС, что объяснялось необходимостью вернуть ситуацию в республике в правовое поле.