Зайти в гости
Перейти на RG.RU Владимир Снегирёв, собкор "РГ" в Праге

Новости

В России установлен годовой рекорд по выдаче ипотеки 08:20
В ВОЗ зафиксировали рекордный рост числа заболевших COVID-19 за неделю 07:52
Подо льдом Гренландии обнаружен неповрежденный доисторический архив 07:38
Ученые нашли эффективное вещество для борьбы с коронавирусом 07:21
Аэропорт Гаваны возобновит работу после вынужденного перерыва 07:01
Крупнейший розовый бриллиант России продадут на Sotheby's 07:00
Российские миротворцы направились из Армении в Карабах 06:30
Ученые поддержали возобновление испытаний китайской вакцины в Бразилии 06:00
В России начали создавать двигатель для многоразовой ракеты "Крыло-СВ" 05:52
Более 400 российских миротворцев прибыли в Армению 04:41
Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону 04:15
В Роспотребнадзоре обнаружили коронавирус в смывах с поверхностей 04:13
В Гидрометцентре пообещали аномальное тепло в Якутии 03:45
Российские военнослужащие привезли гуманитарный груз в Алеппо 03:26
В ряде регионов европейской части России резко похолодает 03:21
CNN: Заместитель главы Пентагона по разведке покинет свой пост 02:20
Мадуро рассказал о ходе испытаний вакцины "Спутник V" в Венесуэле 02:14
Нефть начала дорожать на позитивных ожиданиях рынка 01:23
Перед коррекцией орбиты МКС в российском модуле установили датчики 00:51
У футболиста "Краснодара" Вильены выявлен коронавирус 00:22
Менеджер Нурмагомедова намекнул на его возвращение 10.11.2020
Помпео предрек "передачу власти второй администрации Трампа" 10.11.2020
Власти Дании признали ошибочность уничтожения всех норок в стране 10.11.2020
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 10.11.2020
Тестирование американской вакцины от COVID вскрыло побочные эффекты 10.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
11.11.2020 05:40
Рубрика: В мире

Несмотря на тревожную ситуацию

Российские инвесторы интересуются рынком КР
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Экономика Кыргызстана № 253(8307)

Российские инвесторы по-прежнему проявляют большой интерес к работе в Киргизии. Об этом заявил на встрече с первым вице-премьером КР Артемом Новиковым посол РФ в республике Николай Удовиченко.

- Могу с уверенностью сказать, что Российская Федерация без всякого сомнения - союзник для республики, - подчеркнул дипломат.

По словам Николая Удовиченко, интерес у деловых кругов РФ к Киргизии сохраняется, несмотря на ситуацию в стране. Но одним из важных вопросов сотрудничества является защита инвесторов на государственном уровне и обеспечение их безопасности на территории КР.

Артем Новиков, в свою очередь, заверил, что республика заинтересована в развитии эффективного экономического сотрудничества с Россией.

Фото: vb.kg
Россия передаст Киргизии медицинские автопоезда

- В ближайшее время правительство КР подготовит предложения по дальнейшему улучшению двусторонних отношений в экономической сфере, - подчеркнул первый вице-премьер. - Россия всегда была и остается надежным стратегическим, а также основным торгово-экономическим партнером Киргизии. Мы привержены всем ранее взятым на себя обязательствам как в двустороннем, так и многостороннем форматах. Киргизская сторона также продолжит развивать сотрудничество в рамках Евразийского интеграционного проекта и СНГ.

Тема развития сотрудничества и защиты инвесторов чуть позже вновь обсуждалась уже между Новиковым и его российским коллегой, зампредседателя правительства РФ Алексеем Оверчуком. Оба являются сопредседателями Межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству между двумя странами, заседание которой проводилось в столице Киргизии незадолго до политического кризиса. Официальный Бишкек заявляет о заинтересованности в том, чтобы решения МПК были реализованы. Но, как выясняется, он ожидает от России поддержки не только в этом.

С важной и нелегкой миссией в РФ побывал новый глава внешнеполитического ведомства Киргизии Руслан Казакбаев. Он провел ряд встреч, на которых поднял вопрос об оказании помощи в связи с ситуацией в стране. Причем не только прямой экономической поддержки, в которой нуждается бюджет. Киргизия заинтересована в возобновлении полноценного авиасообщения с Россией, свободном перемещении услуг, капитала, товаров и трудовых ресурсов.

Интенсивные переговоры с российской стороной велись на фоне приостановки помощи от ряда международных организаций и иностранных партнеров Киргизии. В том числе - в рамках ЕАЭС, что объяснялось необходимостью вернуть ситуацию в республике в правовое поле.

В мире экс-СССР Киргизия

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с вице-премьером Викторией Абрамченко. Главное
Интервью председателя СК РФ Александра Бастрыкина "РГ". Главное
Интервью с вице-премьером - полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Главное
Путин поручил Шойгу помочь семьям погибших летчиков
Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Посол Южной Кореи: Большое значение имеет углубление взаимопонимания между Россией и РК
Граждане Словакии одномоментно и бесплатно проверили себя на COVID