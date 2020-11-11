Российские военнослужащие привезли гуманитарный груз в Алеппо

Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон привезли гуманитарный груз в Алеппо общим весом свыше четырех тысяч тонн. На этот раз посылки получили жители села Фаджан.

Населению раздали 900 продуктовых наборов. В каждом из них основные продукты питания: сахар, рис, молочные консервы, чай. Волонтеры ЦПВС, с момента начала процесса урегулирования ситуации в Сирии, провели уже свыше двух с половиной тысяч гуманитарных акций, пишет РИА Новости.

Селение Фаджан сильно пострадало в ходе боевых действий. Большая часть местных мужчин с началом войны записались в сирийскую армию, 15 человек не вернулись с фронта. Добавим, что эта гуманитарная акция проходит накануне международной конференции по возвращению беженцев на территорию САР.