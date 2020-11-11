Стресс-тест, который в этом году проходит наша экономика, показывает ее достаточно высокую устойчивость и адаптивность к новым вызовам. "Идеальный шторм", который образовался в ней с наступлением пандемии на фоне снижения цен на энергоносители и продолжающегося санкционного давления, не привел к фатальным последствиям.

И это несмотря на то, что общая ситуация в России к марту этого года сложилась не самая благоприятная. Банк России продолжал свою консервативную политику, запаздывая в снижении ключевой ставки по сравнению с центробанками других стран. Президент и премьер-министр отмечали низкую эффективность реализации нацпроектов на старте. В действиях экономического блока правительства проявлялась инерционность. Тяжелым бременем давили накопившиеся структурные проблемы в экономике страны.

Тем не менее Россия переживает сложившуюся ситуацию намного легче других. В самом сложном втором квартале отечественный ВВП снизился на 8 процентов. У многих развитых стран ущерб оказался двузначный: в США - 32,9 процента, Великобритании - 21,7 процента, Евросоюзе - 14,4 процента. Экономическая активность в России после снятия ограничений совершила мощный отскок и, по экспертным оценкам, достигла 95 процентов допандемийного уровня.

Это стало следствием того, что в непростых условиях президент России Владимир Путин, правительство оперативно принимают решения, направленные прежде всего на поддержание доходов граждан, семей с детьми. Приняты меры по снижению издержек бизнеса, предоставлению отсрочки по налогам, выдаче льготных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса и системообразующим предприятиям. Продолжается реализация специальных программ поддержки наиболее пострадавших отраслей. Минпромторг инициировал докапитализацию Фонда развития промышленности в объеме 40 миллиардов рублей. Инструмент пользуется большим успехом у производителей.

Госдума предпринимает необходимые усилия для создания законодательных основ по повышению устойчивости экономики в нынешних условиях. В рамках инициированного мной законопроекта, направленного на защиту интересов предприятий ОПК, в части нераскрытия сведений о закупках, в апреле совместно с правительством был довнесен ряд поправок, которые позволили провести комплексную адаптацию системы госзакупок к работе в условиях эпидемии. Он затронул изменения всей системы гарантийных обязательств и положил начало принятию целого ряда законов по поддержке экономики.

Большинство инициатив Союза машиностроителей России включены в проект Общенационального плана восстановления экономики, отметил В. Гутенев на экспертной сессии Координационного клуба ВЭО России

Хочу обратить внимание на роль профильных общественных объединений, чей экспертный потенциал в полной мере задействован в работе по формированию предложений в промышленной сфере. Большинство инициатив Союза машиностроителей России и Лиги содействия оборонным предприятиям, направленных не только на стабилизацию ситуации, но и на перспективу, реализованы или включены в проект Общенационального плана восстановления экономики, подготовленного правительством. Все более явно в деятельности кабинета министров во главе с Михаилом Мишустиным заметен приоритет реального сектора.

Значительное ухудшение эпидемиологической ситуации в настоящее время, на мой взгляд, надо рассматривать как продолжение пандемии, со всеми мерами поддержки бизнесу, которые мы уже проходили.

Для того чтобы реальный сектор успешно развивался, необходимо решить ряд давно назревших вопросов. Промышленная политика должна стать более протекционистской к отечественным производителям, и ситуация в этом отношении постепенно меняется. По инициативе вице-премьера Юрия Борисова приняты ключевые для промышленности законы по квотированию госзакупок отечественной продукции в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Это важный шаг, который должен сформировать заказ для отечественной промышленности и позитивно повлиять на темпы диверсификации ОПК. Однако эта работа должна стать более системной и всеобъемлющей. Нужны дальнейшие преференции производителям российской продукции и проектам по импортозамещению.

Считаю, что надо продолжить курс Центробанка на дальнейшее ограничение маржинальных аппетитов коммерческих банков. Вся банковская система должна быть перенацелена на то, чтобы обеспечивать потребности бизнеса и граждан в доступных кредитах. Важно воспользоваться ситуацией и выходить на зарубежные рынки с более дешевой с точки зрения себестоимости продукции, чему способствует текущее ослабление рубля.

В условиях напряженного бюджета смягчение налоговой политики сложно реализовать, важно развивать меры поддержки бизнеса, в том числе ориентированного на экспорт. Это субсидирование транспортировки, сертификации и омологации промышленной продукции, поддержка институтов развития, включая ВЭБ, Росэксимбанк, ЭКСАР, Российский экспортный центр, развитие выставочной деятельности.

Надо также активнее расширять сквозную систему финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК. При обоснованном стремлении в торговле к реализации международного принципа исчерпания прав важно одновременно усиливать работу по защите результатов интеллектуальной собственности, в том числе путем субсидирования регистрации объектов интеллектуальной собственности.

Заслуживают внимания новые финансовые инструменты: субсидирование продвижения через маркетплейс доставки российской продукции до конечных потребителей, а также аренды складских и торговых помещений; субсидирование послепродажного обслуживания; поддержка предоставления гарантии обратного выкупа. Требуется модернизация опорных лабораторий в целях повышения качества сертификации в соответствии с требованиями внешних рынков на нашей территории, а также выдачи протоколов испытаний с использованием международного знака ILAC.

Реализация этих мер, несомненно, будет способствовать трансформации промышленной сферы, позитивному изменению экономического ландшафта страны в целом.