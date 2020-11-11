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11.11.2020 19:32
Рубрика: Экономика

Российское торгпредство появится в Сирии

Текст: Ирина Алпатова
До конца года в сирийской столице должно появиться торговое представительство России. Постановление об этом во вторник 10 ноября 2020 года подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Структуру и штатное расписание нового торгпредства поручено разработать и утвердить Минпромторгу. В Сирии ранее существовало российское торгпредство. Оно было ликвидировано в начале 2006 года.
Фото: photoxpress
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Ранее сообщалось, что торговые представительства упразднят в Украине и Литве. "Решение о ликвидации торгпредства России в Украине принято в связи с утверждением Кабинетом Министров Украины постановления о прекращении действия соглашения между Россией и Украиной о взаимном учреждении торговых представительств", - прокомментировали "РГ" в пресс-службе Минпромторга. Соглашение перестало действовать в конце сентября 2020 года.

В Литве, в свою очередь, представительство будет закрыто в рамках работы по повышению эффективности института торгпредств, уточнили там же.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Российские торгпредства научат работать по принципу центров госуслуг

Таким образом число российских торгпредств в зарубежных странах составит 59. Их основная задача - оказывать поддержку российским экспортерам, представлять интересы крупных российских проектов за рубежом, готовить страновую аналитику и многое другое.

В течение нескольких последних лет государство взяло курс на формирование "нового облика" торговых представительств. Основная задача программы - сделать их работу более практикоориентированной, обозначив четкие KPI и внедрив современные практики в работу.

С 2018 года деятельность торгпредств курирует Минпромторг. Ранее замглавы министерства Алексей Груздев рассказывал о планах привлекать к работе в торгпредствах людей с предпринимательским бэкграундом, имеющих опыт реализации конкретных сделок, а также по возможности перевести офисы торгпредств в бизнес-центры, ближе к реальному бизнесу.

Экономика ВЭД В мире Ближний Восток Сирия Правительство Минпромторг

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