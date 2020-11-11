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Перейти на RG.RU Владимир Снегирёв, собкор "РГ" в Праге

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11.11.2020 13:17
Рубрика: В мире

"Российскую газету" поздравили на Балканах

Текст: Александр Борисов (Сараево)
11 ноября отмечается 30-летие со дня основания и выхода первого номера "Российской газеты". В этот праздничный день в корпункт "РГ" на Балканах поступают многочисленные поздравления. Одним из первых свои теплые пожелания в адрес издания и его главного редактора Владислава Фронина направил сербский член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
Милорад Додик, Александр Борисов и Радован Вишкович Фото: Александр Борисов Милорад Додик, Александр Борисов и Радован Вишкович Фото: Александр Борисов
Милорад Додик, Александр Борисов и Радован Вишкович Фото: Александр Борисов

"Российская газета" в течение прошедших 30 лет была неизбежным свидетелем и летописцем всех событий в России и мире. Это ведущее российское издание всегда украшали и украшают ответственный профессиональный журналистский подход и правдивые репортажи в целях объективного информирования общественности", - подчеркнул политик.

Фото: Александр Корольков/РГ
Юбилейные заметки корреспондента "Российской газеты"

Милорад Додик остановился и на особом вкладе собкора "РГ" на Балканах в освящение объективной картины событий, происходивших в Республике Сербской и Боснии и Герцеговине (БиГ).​ В своем обращении к Владиславу Фронину сербский лидер из БиГ пожелал главному редактору "продолжить путь объективного информирования общественности, развития и поддержания профессионального уровня в издании". "Я особенно благодарен Вам за значительный вклад в углубление отношений между двумя братскими народами - сербским и русским", - резюмировал член президиума БиГ.

Напомним, что "РГ" пользуется заслуженным авторитетом на Балканах. Интервью изданию регулярно давали первые лица государств региона, видные общественные и политические деятели. Героями репортажей становились и обычные местные жители. Кроме того, "РГ" вносила значительный вклад в изучение и сохранение культурного наследия, в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей.

В сентябре деятельность "РГ" была отмечена сербским членом Президиума Боснии и Герцеговины Милорадом Додиком и премьер-министром Республики Сербской Радованом Вишковичем, которые лично поблагодарили корреспондента "Российской газеты" на Балканах Александра Борисова за помощь в укреплении двусторонних отношений с Российской Федерацией и вручили журналисту наградную плакетку.

В мире Европа Босния и Герцеговина 30 лет "Российской газете"

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