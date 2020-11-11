Росстат: На 978 девушек в России приходится 1000 юношей

На 978 девушек в стране приходится 1000 юношей. Такова статистика Росстата на 2020 год. Она в целом повторяет итоги переписи населения 2010 года, когда молодых людей от 14 до 30 лет было 36,3 миллиона человек, правда отличается по соотношению полов - 18,4 млн юношей и 17,9 млн девушек. В среднем на 1000 юношей в России получалось 977 девушек. Хотя, c возрастом росло численное превосходство дам над кавалерами: на 1000 мужчин приходилось 1163 женщины.

Однако соотношение полов среди молодежи с конца XX века заметно изменилось. И чем моложе сейчас "Ромео", тем выше среди них конкуренция за ровесницу "Джульетту". В отличие от довоенного, послевоенного и "застойных" времен. Тогда, по переписи 1939 года, в Советском Союзе жили 47,5 млн молодых людей, из них 23,2 млн юношей и 24,3 млн девушек. И девушек было чуть больше. После Великой Отечественной войны, на 1959 год юношей и девушек было опять почти поровну: из 53,1 млн - 26,4 млн - юноши, 26,8 млн - девушки. В "застой" 1970-х эта пропорция сохранилась. Лишь после школы и окончания вузов рос разрыв - армия, риски на производстве и места лишения свободы сокращали число молодых мужчин.

Но даже в 1950 -70-е годы подход полов к семейным ценностям был разным. В официальном браке состояли 19,9 млн или 37 процентов молодежи. Цифра делилась не поровну: замужними себя считали 11,5 млн девушек (447 из них было по 14 лет), а женатыми - всего 8,4 млн молодых людей (из них 14-летних было 175 человек). Правда, тогда молодыми людьми считались люди от 14 (вступление в комсомол) и до 28 лет (окончание комсомольского возраста).

В России ХХI века рамки термина "молодые люди" расширились. "Основы государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года" молодежью называют группу, которая "включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет". Вот только отношение к семье осталось почти прежним. В официальном браке в 2010 году, по данным Росстата, состояло 9,6 млн молодых людей и девушек . Это уже меньше - 30 процентов молодежи. И опять эту цифру оба пола поровну не разделили: замужними себя посчитали 5,5 млн девушек, а женатыми - всего 4 млн молодых людей. Отклонение стало меньше, однако факт: юноши любят свободу больше девушек.

На 2014 год численность молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет составляла уже 33,2 миллиона человек. То есть с 2010 по 2014 годы их число уменьшилось на 3,1 млн из падения рождаемости в 1990-е годы. Сокращение числа молодежи, увеличение сроков ее учебы и затягивание взросления, которое выражается в осторожности по отношению к институту создания семьи, привели к переменам. С 2020 года ученые РАН, эксперты федерального правительства и Совета Федерации предлагают раздвинуть рамки понимания молодого возраста с 14 до 35 лет. Пока инициатива экспертизы обсуждается. Однако шансы у нее быть принятой высоки. Продолжительность жизни во всем мире увеличилась и растет. Многие страны поднимают возраст выхода на пенсию. Получается логичным и продление молодости, в которой снова "Ромео" будет больше, чем "Джульетт".