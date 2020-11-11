С какими вызовами сталкиваются юристы в эпоху COVID-19

С точки зрения падения глобального ВВП и роста безработицы во всем мире текущая ситуация не имеет аналогов в новейшей истории. По оценкам советника Белого дома Кевина Хассетта, только в США в первые недели пандемии каждые десять дней работу теряло столько же людей, сколько за весь период кризиса 2008 года.

Фото: Lab@HKU Университета Гонконга

В июне текущего года Международный валютный фонд оценил рост мировой экономики в -4,9%, что на 1,9% ниже предполагаемого показателя за апрель. Это не могло не сказаться на всех видах социальных контактов в обществе - от личного общения до отношений между странами. О том, как именно COVID-19 повлиял на правовые и бытовые аспекты жизни человека, рассказал основатель и директор инновационной программы LITE Lab@HKU Университета Гонконга Брайан Танг.

По мнению эксперта, сегодня существует три главных тренда, ставших актуальными в контексте пандемии. Во-первых, заметно возросли темпы внедрения LawTech и RegTech - сюда входят поисковые системы для юристов, сервисы и платформы для разрешения споров онлайн, решения по цифровизации правовых документов и их анализу, инструменты для борьбы с финансовыми преступлениями в интернете и т. д. В результате, говоря словами советника по информационным технологиям лорда-главного судьи Англии и Уэльса Ричарда Сасскинда, перед юридической отраслью встал необычный вопрос: может ли суд стать не только местом, но и сервисом?

Брайан Танг считает, что вынужденная цифровизация также подтолкнет юридическую отрасль к формату Telelaw - по аналогии с телемедициной. Однако не стоит забывать и о негативных последствиях пандемии и вызванного ею кризиса: по оценкам эксперта, все игроки рынка, за исключением 50 крупнейших глобальных юридических фирм, столкнулись с серьезными финансовыми трудностями. Нехватка свободного бюджета негативно сказалась и на LegalTech-стартапах, столкнувшихся с проблемой cash runway - многим из них не хватило собственных резервов, чтобы пережить кризис.

"Мы все еще находимся в центре шторма, вызванного пандемией, и его волны еще долго будут оказывать влияние на глобальную экономику. Стабилизировать ситуацию может только междисциплинарный подход, включающий науку, экономику, психологию, технологии и, конечно же, право. RegTech станет тем самым "секретным" ингредиентом финтеха, объединяющим различные подходы и отвечающим запросам финансовых институтов, бизнеса и поставщиков услуг по управлению виртуальными активами", - заявил Брайан Танг в ходе международной онлайн-конференции Distant & Digital.

Во-вторых, в свете массового использования государствами различных приложений, позволяющих отслеживать перемещения людей на карантине, систем распознавания лиц и других RegTech-решений (их также называют GovTech), возродился публичный дискурс о неприкосновенности частной жизни и недопустимости тотального наблюдения. По мнению эксперта, острота этой проблемы во многом зависит от культуры, национального менталитета, уровня проникновения технологий и других особенностей каждой страны. Например, в Австралии менее 30% населения используют сервис отслеживания контактов с заболевшими, хотя правительство ставило целью увеличить этот показатель до 40%. В Сингапуре его используют уже 40% при цели в 70%. В то же время в США половина населения в принципе не доверяет мобильным приложениям Google или Apple и отказывается их скачивать.

"На первый план сейчас выходит концепция privacy by design. Это значит, что технологические решения должны с самого начала разрабатываться с учетом потребностей в защите данных", - уверен Брайан Танг.

На этом фоне, считает эксперт, высока вероятность, что в будущем меры по отслеживанию движения людей станут принудительными - в том числе для контроля за сотрудниками, работающими из дома.

Наконец, все чаще стали подниматься вопросы о необходимости широкого внедрения предикативных моделей, ставших возможными благодаря искусственному интеллекту.

"Для анализа вариантов развития пандемии активно использовались технологии построения предикативных моделей при помощи ИИ. Благодаря этому в обществе снова поднимают вопросы о влиянии ИИ на социум. Более того, огромные объемы финансовой помощи, которую государства были вынуждены направить на борьбу с безработицей, также подстегнули интерес представителей власти к идее безусловного базового дохода, который бы гарантировал гражданам регулярные выплаты вне зависимости от наличия или отсутствия у них работы", - подчеркнул Брайан Танг.

Также эксперт призвал обратить внимание не только на очевидные проблемы, но и на глубинные эффекты, вызванные пандемией: возросшую необходимость в защите личных данных, внедрение в нашу жизнь государственных технологических решений и цифровизацию социальных отношений в мире.

Брайан Танг - один из ведущих международных экспертов в областях FinTech, LegalTech и AI с более чем 20-летним опытом работы в лучших мировых компаниях - инновационных лидерах, включая гонконгский Credit Suisse, американский Sullivan & Cromwell и австралийский Mallesons.

Прошедшая 8-9 октября 2020 года конференция поставила рекорд по качеству контента: за два дня более 200 спикеров - топ-менеджеров крупнейших международных компаний, разработчиков инновационных продуктов и ведущих юристов-практиков из 20 стран мира - поделились опытом адаптации к требованиям времени и прогнозами о будущем права и института интеллектуальной собственности, судебной системы и социума в целом. Всего было проведено 50 часов деловых дискуссий, лекций и мастер-классов, состоялось более 70 онлайн-событий, число просмотров которых на онлайн-каналах конференции составило 37 500.

Организаторами онлайн-конференции Distant & Digital выступили Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) и международный коммуникационный бренд IPQuorum. Соорганизатор и партнер модуля LegalTech - Фонд "Сколково".