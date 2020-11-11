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11 ноября 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 253(8307)

Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. N 370-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статью 2613 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 октября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 3 ноября 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2008, N 52, ст. 6236; 2011, N 49, ст. 7039; 2014, N 26, ст. 3371; 2015, N 6, ст. 886; 2017, N 50, ст. 7560; 2018, N 17, ст. 2432; 2019, N 18, ст. 2211; 2020, N 30, ст. 4762) следующие изменения:

1) абзац первый части 3 статьи 25 после слова "граждан" дополнить словами ", за исключением случая, предусмотренного пунктом 43 части 1 статьи 251 настоящего Федерального закона,";

2) в статье 251:

а) часть 1 дополнить пунктом 43 следующего содержания:

"43) в соответствии с законом субъекта Российской Федерации на части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, внутригородского района, внутригородской территории города федерального значения, муниципального округа, городского округа либо расположенного на межселенной территории в границах муниципального района, по вопросу введения и использования средств самообложения граждан на данной части территории населенного пункта;";

б) дополнить частью 12 следующего содержания:

"12. Сход граждан, предусмотренный пунктом 43 части 1 настоящей статьи, может созываться представительным органом муниципального образования по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, внутригородского района, внутригородской территории города федерального значения, муниципального округа, городского округа либо расположенного на межселенной территории в границах муниципального района, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан, устанавливаются законом субъекта Российской Федерации.";

в) часть 2 после слов "жителей населенного пункта" дополнить словами "(либо части его территории)";

3) в статье 56:

а) часть 1 после слов "населенного пункта" дополнить словами "(либо части его территории)";

б) в части 2 слова "и 41" заменить словами ", 41 и 43".

Статья 2

Пункт 6 статьи 2613 Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5005; 2003, N 27, ст. 2709; 2011, N 27, ст. 3868) дополнить словами "или общественные обсуждения".

Президент Российской Федерации В. Путин