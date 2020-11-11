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Samsung запатентовала уникальный смартфон-слайдер

Текст:   Виктория Чернышева
11.11.2020,  
19:54
Фото: nl.letsgodigital.org Фото: nl.letsgodigital.org
Фото: nl.letsgodigital.org

Samsung работает над новой необычной моделью смартфона-слайдера - с прозрачным корпусом и спрятанной за ним камерой. В патенте, о котором рассказал портал LetsGoDigital, в верхней части гаджета используется изогнутый дисплей. В нижней части могут применяться разные типы экранов, в том числе AMOLED или ЖК.

Итальянский дизайнер Джузеппе Спинелли создал рендеры - как мог бы выглядеть такой смартфон.

Прозрачный корпус может быть изготовлен из полимерного материала. Все компоненты размещены внутри него: по сути, гаджет будет иметь два экрана - спереди и сзади. Прозрачный верх дает несколько преимуществ: например, устройство может адаптироваться к окружающей среде, как хамелеон, меняться, зависимости от внешних факторов. Например, смартфон получает информацию о погоде и отображает ее на весь экран - показывает дождь или снег.

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Также можно размещать информацию о здоровье или какие-то другие данные.

В документации говорится о возможности сканировать окружающую среду с помощью камеры. Таким образом, смартфон может полностью "исчезнуть", превратившись в хамелеона.

Искусственный интеллект даст возможность устройству внедрять определенные шаблоны для отображения информации. Например, в определенные часы, перед уходом на работу, показывать пользователю погоду или представлять информацию о пробках.

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