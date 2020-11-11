Одна из важных для экономики Киргизии отраслей, ориентированных на выпуск продукции на рынок стран Евразийского союза, столкнулась с серьезным вызовом. Объем поставок товаров, произведенных швейными предприятиями КР, за рубеж сократился по сравнению с прошлым годом более чем на треть. Данные об этом приводят в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН).

Как сообщают в профильном ведомстве, по итогам девяти месяцев 2020 года объем производства продукции легкой промышленности составил 4,6 миллиарда сомов. Это на 3,8 миллиарда меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Экспорт продукции, произведенной предприятиями легпрома, сократился, в свою очередь, на 37 процентов. С начала года представители отрасли поставили за рубеж товары на 42,5 миллиона долларов. В 2019-м экспорт продукции легкой промышленности оценивался в 67,3 миллиона.

В госкомитете объясняют происходящее ситуацией, связанной с пандемией. В период действия ограничительных мер многие текстильно-швейные предприятия практически остановили работу. Причиной послужило не только сокращение спроса на рынках стран ЕАЭС, но и закрытие границ с Китаем, откуда в Киргизию завозят фурнитуру, ткани и иное сырье.

- В июне-июле многие предприятия были вынуждены остановить производство, что не могло не отразиться на экономических показателях отрасли, - подчеркнул глава ГКПЭН Жыргалбек Сагынбаев. - Государству необходимо поддержать отрасль, которой отводилось одно из значимых мест в экономике. Продукция легкой промышленности занимала важную позицию в структуре экспортных поставок.

Чтобы хотя бы частично компенсировать потери, в последние месяцы предприятия легпрома были вынуждены переориентировать производство. Они переключились на выпуск средств индивидуальной защиты (СИЗ), с нехваткой которых медики и простые граждане столкнулись в первые недели пандемии.

- Отечественные предприятия практически полностью обеспечили потребности населения и медицинских работников в СИЗ, - утверждают в госкомитете. - Сегодня, к примеру, дефицита медицинских масок больше нет.

Переориентация, впрочем, позволила разрешить проблему лишь частично. Отрасль по-прежнему испытывает огромную зависимость от поставок сырья из Китая. Заменить его собственным пока не удалось, хотя в последние месяцы в Киргизии и начали предпринимать подобные попытки. На юге республики, к примеру, стартовало строительство крупной текстильной фабрики, которая займется переработкой местного хлопка. Предполагается, что проект получит поддержку по линии ЕАЭС.