Задача федерального проекта "Чистый воздух" сделать так, чтобы воздух в нашей стране стал действительно чистым. Сначала речь шла о 12 городах с наихудшими показателями по загрязнению воздуха: Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите.

В рамках корректировки национальных проектов "Чистому воздуху" изменили цели и задачи. Указом президента установлено, что к 2030 году по всей стране должно произойти двукратное снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

На следующий год перенесен запуск системы мониторинга атмосферного воздуха, которая впервые позволит правительству опираться не на расчетные, а на фактические данные состояния атмосферы. "По расчету, все получается неплохо, а дышать нечем", - констатировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Новая система поможет получить честную картину.