"Спартак" опроверг информацию о коронавирусе у футболиста Айртона

В московском "Спартаке" опровергли информацию Бразильской конфедерации футбола о том, что защитник Айртон заболел коронавирусом.

Ранее Бразильская конфедерации футбола объявила о коронавирусе у 23-летнего игрока "красно-белых", который находился в расположении олимпийской национальной команды.

"У Айртона была простуда, поэтому наш медицинский штаб принял решение, что футболист должен остаться в расположении клуба и не ездить в сборную. Игрок находится в Москве, 9 и 10 ноября он сдал два ПЦР-теста, и оба дали отрицательный результат", - сказал начальник департамента по связям с общественностью "Спартака" Антон Фетисов "Спорт-Экспрессу".

В нынешнем сезоне Айртон провел за "красно-белых" 15 матчей и забил 3 мяча.