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11.11.2020 19:29
Рубрика: Общество

Испытали в красной зоне

"Спутник V" сработал на 92%
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)
Из 40 тысяч добровольцев вакциной "Спутник V" полый цикл из двух прививок прошли более 16 тысяч. Промежуточный результат - вакцина эффективна на уровне 92%, сообщили в РФПИ.

"В статистический анализ было включено 20 подтвержденных случаев заболевания", - уточнили в РФПИ, отметив, что если учесть получивших плацебо, препарат показал 92% эффективность.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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Еще в сентябре первые прививки начали делать медикам "красных зон", а еще 10 тысяч врачей привили вне клинических испытаний. И здесь результат - на уровне более 90%. Полные данные команда НИЦ Гамалеи планирует опубликовать по окончании третьей фазы испытаний. Первую публикацию, напомним, гамалеевцы сделали в авторитетном Tнe Lancet, наделав немало шума в научном мире.

В РФПИ также заявляют, что создатели вакцины предоставят доступ к полному отчету о клинических испытаниях. Сейчас промежуточными данными по вакцине НИЦ Гамалеи делится, проводя переговоры о ее продвижении на зарубежные рынки. Пока же испытания продолжаются: на базе 29 российских медицинских центров к данному моменту первую дозу вакцины получили уже более 20 тысяч добровольцев, а полный цикл из двух уколов с интервалов в три недели - более 16 тысяч.

В НИЦ Гамалеи сообщают: у добровольцев не было выявлено непредвиденных нежелательных явлений. У части вакцинированных, как и предупреждали ученые,

наблюдались кратковременные ожидаемые побочные явления, такие как боль в месте укола, а также гриппоподобный синдром - повышение температуры тела, слабость, утомляемость, головная боль. Через несколько дней самочувствие приходило в норму.

Общество Здоровье Вакцина от коронавируса: разработка и испытания

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