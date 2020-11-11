Сталлоне выставил свою коллекцию часов на аукцион

Легендарный голливудский актер Сильвестр Сталлоне выставит на аукцион свою коллекцию наручных часов, передает Gazeta.Ru со ссылкой на Hypebeast.

Сообщается, что всего на торги будут выставлены пять единиц часов, среди которых есть и весьма особенные модели. Например, те, в которых Слай снимался в фильме четвертьвековой давности "Лунный свет". Их стартовая стоимость оценивается в 40-80 тысяч долларов.

Еще один потенциальный фаворит торгов - часы, в которых актер снялся в третьей части франшизы "Неудержимые". Они могут стоить будущему владельцу 60-120 тысяч долларов. Но самый дорогой лот из этой коллекции может стоит в пределах 350-700 тысяч.

Аукцион состоится в Нью-Йорке 12 декабря.