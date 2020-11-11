Стань журналистом: "РГ", журфак МГУ и "Радио России" снова ищут таланты

Стартует отборочный этап олимпиады, которую уже шестнадцатый год вместе проводят факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, "Российская газета" и "Радио России".

Конкурс очень серьезный. Ежегодно в олимпиаде "Ломоносов" по журналистике принимают участие несколько тысяч человек. Но награда того стоит: победители поступают на журфак без экзаменов и получают шанс пройти практику в "Российской газете". Многие победители прошлых лет с успехом работают в ведущих СМИ, преподают в вузах.

- Олимпиада "Ломоносов" по специальности журналистика - это не просто всероссийский смотр-конкурс юных мастеров слова. С учетом состава жюри и экспертов - представителей журфака МГУ, редакций "Радио России", "Российской газеты" - это еще и "боевое крещение", - возможность сделать правильные первые шаги в большой профессиональной жизни, рассказал ректор МГУ имени М.В. Ломоносова академик Виктор Садовничий. - Важно, чтобы вместе с секретами мастерства от наставников, экспертов, будущих коллег ребята получили и импульс движения к вершинам карьеры, и понимание тех принципов служения интересам общества, без принятия которых можно добиться успеха профессии, но нельзя считаться настоящим журналистом.

Регистрация уже открыта и продлится до 19 ноября. Все, что нужно, - зайти на ее официальный сайт, выбрать профиль "журналистика" и нажать кнопку "принять участие". Ближайший заочный тур для учеников 5-11-го классов стартует уже 12 ноября. В нем ребятам предложат ответить на вопросы и написать эссе. В финале, который пройдет в феврале-марте 2021 года, задачка будет сложнее - сочинение на стыке двух дисциплин: журналистики и литературы.

А cуперфинал для самых-самых пройдет в прямом радиоэфире.

Какие вопросы могут попасться участникам? Вот лишь несколько примеров из прошлых лет: "Может ли публицистика "жить" в Instagram? "Может ли робот заменить журналиста?", "Юрий Дудь - герой нашего времени?", "Блоги: все дозволено?".

- В этом году серьезных изменений не будет, - говорит декан факультета журналистики, профессор Елена Вартанова. - Сейчас, когда мы каждый день сталкиваемся с чем-то неожиданным и непредсказуемым, хорошо, что нашу олимпиаду отличает постоянство и традиция. В этот непростой год, который принес много нового в нашу жизнь, журфак МГУ, "Российская газета" и "Радио России" по-прежнему дают возможность талантливым, целеустремленным ребятам осуществить свою мечту. Надеемся, что и наш знаменитый весенний радиотур мы проведем в привычном формате. Этот год примечателен и тем, что ровно 30 лет назад, 11 ноября 1990 года, вышел первый выпуск "Российской газеты"! От имени факультета журналистики МГУ и от себя лично искренне поздравляю коллектив газеты! "Российская газета" - главная государственная газета России, один из лидеров по охвату аудитории среди федеральных изданий. Она занимает весомое место в системе ежедневной периодики общественно-политической тематики и выполняет важную функцию по формированию повестки дня для российской аудитории. Желаем успеха и процветания коллективу газеты и ее читателям!

Все подробности и правила проведения олимпиады "Ломоносов" по журналистике - на сайте.

Кстати

17 ноября (вторник), в 11:00 факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с Российской академией образования в онлайн-формате проведут круглый стол "Цифровая медиаграмотность школьных учителей: опыт дистанционного онлайн-обучения". Участники круглого стола получат сертификаты о краткосрочном повышении квалификации в электронном виде.