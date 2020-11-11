Экс-вторая ракетка мира, 36-летняя Вера Звонарева преодолела стартовый круг на турнире в австрийском Линце, куда нашу теннисистку пригласили по wild card, обыграв 18-летнюю украинку Марту Костюк со счетом 6:4, 6:2.

- Я знала, что Марта - прекрасная, перспективная теннисистка и настоящий боец. Я тоже такой была лет двадцать назад, - приводит слова Звонаревой официальный сайт WTA. - Я видела пару матчей Костюк, но мы никогда не тренировались вместе и не встречались на корте. Понимала, что будет сложно и что мне нужно будет показать свой максимум. Тем более первые матчи на турнире всегда получаются трудными. Поначалу я не могла найти ритм, что приводило к ошибкам. Но, к счастью, я прибавляла по ходу встречи.

Поскольку Звонарева вдвое старше своей соперницы, тема поколений и долголетия в спорте стала основной в комментариях нашей теннисистки, которая вернулась в тур после травм и рождения ребенка. И, надо сказать, весьма успешно. Особенно в парном разряде. Вера вместе с немкой Лаурой Зигемунд стали чемпионками US Open-2020. Для Звонаревой, отпраздновавшей в Нью-Йорке 36-летие, эта победа стала пятой в карьере на турнирах "Большого шлема" (три в парном разряде и две в миксте) и первой с триуфма на парном Australian Open 2012 года.

- Сейчас я просто наслаждаюсь тем, что играю, и хочу проводить побольше матчей, чтобы продлить карьеру. Возможно, мне осталось несколько месяцев, а может, и несколько лет. Я не загоняю себя в рамки, - отметила Звонарева. - Сегодня я здорово играла против молодой и прогрессирующей соперницы, мы обе показали классный теннис. После стольких лет в спорте я хорошо себя чувствую и физически, и психологически. И я по-прежнему не потеряла желание играть в теннис. Когда сохраняешь такой настрой, возраст не имеет значения. Я просто теннисистка, которая выходит на корт и сражается за победу.

За выход в четвертьфинал турнира категории International в Линце с призовым фондом 225 тысяч долларов Звонарева поспорит с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой, которая выиграла квалификацию, и второй сеяной бельгийкой Элисе Мертенс. Сегодня состоится еще один интересный матч. За путевку в 1/4 финала поборются две россиянки - первая ракетка страны Екатерина Александрова и Варвара Грачева.