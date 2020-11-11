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11.11.2020 23:06
Рубрика: Экономика

Тестировать на коронавирус работников перед вахтой будут еще год

Текст: Елена Манукиян

Обязательное тестирование на коронавирус для работников, заступающих на вахту, предлагают продлить до конца следующего года. Проект постановления правительства об этом проходит общественное обсуждение.

Фото: iStock
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Сегодня российские граждане перед отправкой на вахту должны пройти осмотр у врача, а также лабораторное тестирование методом ПЦР на обнаружение РНК вируса и методом ИФА на наличие антител IgM и IgG. При отсутствии следов COVID-19 работодатель должен обеспечить им 14-дневную обсервацию, в течение которой они могут находиться в гостинице, пансионате или на базе отдыха, где ограниченный вход и выход, проводится ежедневная санобработка помещений, посуды и инвентаря.

При наличии антител IgG в случае отсутствия вируса по результатам медицинского заключения обсервации не потребуется, поскольку это будет означать, что работник уже переболел и у него выработался иммунитет. Если человек болен, у него обнаружат антитела IgM, а тест ПЦР на РНК будет положительным. В этом случае его возьмут под медицинское наблюдение и будут лечить.

Между тем, Роспотребнадзор обязует работодателей принимать меры по предотвращению распространения COVID-19, соблюдать противоэпидемические требования на производстве и в местах междусменного отдыха, а также при организации смены работников, проезда к месту работы и обратно, в местах сбора на вахту.

Экономика Работа Охрана труда Пандемия коронавируса COVID-19

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