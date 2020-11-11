Тестировать на коронавирус работников перед вахтой будут еще год

Обязательное тестирование на коронавирус для работников, заступающих на вахту, предлагают продлить до конца следующего года. Проект постановления правительства об этом проходит общественное обсуждение.

Сегодня российские граждане перед отправкой на вахту должны пройти осмотр у врача, а также лабораторное тестирование методом ПЦР на обнаружение РНК вируса и методом ИФА на наличие антител IgM и IgG. При отсутствии следов COVID-19 работодатель должен обеспечить им 14-дневную обсервацию, в течение которой они могут находиться в гостинице, пансионате или на базе отдыха, где ограниченный вход и выход, проводится ежедневная санобработка помещений, посуды и инвентаря.

При наличии антител IgG в случае отсутствия вируса по результатам медицинского заключения обсервации не потребуется, поскольку это будет означать, что работник уже переболел и у него выработался иммунитет. Если человек болен, у него обнаружат антитела IgM, а тест ПЦР на РНК будет положительным. В этом случае его возьмут под медицинское наблюдение и будут лечить.

Между тем, Роспотребнадзор обязует работодателей принимать меры по предотвращению распространения COVID-19, соблюдать противоэпидемические требования на производстве и в местах междусменного отдыха, а также при организации смены работников, проезда к месту работы и обратно, в местах сбора на вахту.