Федеральный закон от 9 ноября 2020 г. N 362-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 27 октября 2020 года

Одобрен Советом Федерации 3 ноября 2020 года

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2006, N 27, ст. 2878; 2007, N 17, ст. 1930; N 43, ст. 5084; 2012, N 50, ст. 6959; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 52, ст. 7554; 2020, N 22, ст. 3378) следующие изменения:

1) статью 144 дополнить частями восьмой и девятой следующего содержания:

"Правительство Российской Федерации вправе утверждать требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, в том числе в части установления (дифференциации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, перечней выплат компенсационного характера, стимулирующих выплат, условий назначения выплат компенсационного характера, стимулирующих выплат.

При утверждении Правительством Российской Федерации требований к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений определяется сфера деятельности государственных и муниципальных учреждений, на которые распространяются указанные требования, а также срок, в течение которого таким учреждениям необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствие с указанными требованиями.";

2) в статье 3321:

а) часть третью дополнить словами "или решениями Президента Российской Федерации";

б) часть четвертую после слов "федеральными законами" дополнить словами "или решениями Президента Российской Федерации";

3) в статье 3362:

а) часть третью дополнить словами "или решениями Президента Российской Федерации";

б) часть четвертую после слов "федеральными законами" дополнить словами "или решениями Президента Российской Федерации".

Президент Российской Федерации В. Путин