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11.11.2020 18:19
Рубрика: Власть

Трутнев представил нового главу Минвостокразвития Алексея Чекункова

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Предоставлено аппаратом вице-премьера Юрия Трутнева. Фото: Предоставлено аппаратом вице-премьера Юрия Трутнева.
Фото: Предоставлено аппаратом вице-премьера Юрия Трутнева.

Вице-премьер Юрий Трутнев представил сотрудникам Минвостокразвития нового главу ведомства Алексея Чекункова.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
Юрий Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь

Трутнев отметил наработанный профессиональный опыт Алексея Чекункова во время его работы генеральным директором Фонда развития Дальнего Востока и Арктики. "Новый Министр хорошо разбирается в том, как работает весь механизм привлечения инвестиций на Дальнем Востоке. Он хорошо знает принципы работы инвесторов, разбирается в том, что необходимо для того, чтобы на Дальнем Востоке создавались новые предприятия, новые рабочие места, росла экономика", - сказал Трутнев.

По словам самого Алексея Чекункова, необходимо обеспечить продолжение работы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Арктической зоны. Для этого в ближайшее время будет сформирован костяк новой эффективной команды. Работа министерства должна быть похожей на деятельность лучших международных компаний в части общения с инвесторами, с нашими контрагентами. Министерство должно стать по-настоящему удобным партнером для всех, сообщил он.

Отдельное внимание, по мнению нового Министра, должно быть уделено развитию социальной сферы. "Невозможен экономический рост, невозможно насыщение предприятий квалифицированными кадрами, новыми смыслами и решениями без того, чтобы жители Дальнего Востока и Арктики чувствовали себя счастливыми и жили в комфортных благоприятных условиях", - пояснил он.

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