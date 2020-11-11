У трех футболистов сборной России подозревают коронавирус

При тестировании лабораторией, определённой УЕФА, были выявлены сомнительные тесты у трёх футболистов – Антона Заболотного, Александра Ерохина и Даниила Лесового. — Сборная России (@TeamRussia) November 11, 2020

В сообщении отмечается, что до этого игроки сдали пять тестов за короткое время, и все они дали отрицательные результаты. "Ни у одного из игроков нет никаких симптомов болезни. А один из футболистов несколько месяцев назад уже перенес COVID-19 и последние два месяца играет и тренируется без всяких ограничений. У него имеется высокий титр соответствующих антител", - говорится в заявлении.

На замену Заболотному в расположение сборной России вызван форвард московского ЦСКА Федор Чалов.

Команда Станислава Черчесова 12 ноября на выезде в товарищеском матче сыграет со сборной Молдавии, а 15 и 18 ноября проведет две гостевые встречи в рамках Лиги наций - против команд Турции и Сербии соответственно.