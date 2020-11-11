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11.11.2020 12:45
Рубрика: Спорт

У трех футболистов сборной России подозревают коронавирус

Текст: Максим Домчев
В ходе очередного обязательного тестирования игроков, тренеров и персонала сборной России по футболу выявлено три сомнительных результата. Речь идет про нападающего "Сочи" Антона Заболотного и двух полузащитников санкт-петербургского "Зенита", Александра Ерохина и Даниила Лесового. Об этом сообщается в официальном микроблоге российской команды в Twitter.

В сообщении отмечается, что до этого игроки сдали пять тестов за короткое время, и все они дали отрицательные результаты. "Ни у одного из игроков нет никаких симптомов болезни. А один из футболистов несколько месяцев назад уже перенес COVID-19 и последние два месяца играет и тренируется без всяких ограничений. У него имеется высокий титр соответствующих антител", - говорится в заявлении.

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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На замену Заболотному в расположение сборной России вызван форвард московского ЦСКА Федор Чалов.

Команда Станислава Черчесова 12 ноября на выезде в товарищеском матче сыграет со сборной Молдавии, а 15 и 18 ноября проведет две гостевые встречи в рамках Лиги наций - против команд Турции и Сербии соответственно.

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